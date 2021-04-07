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مانشستر سيتي يجدد عقد البلجيكي كيفن دي بروين حتى عام 2025

"مدير الكرة " وصفه بواحد من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم

تمسك نادي مانشستر سيتي بلاعبه البلجيكي كيفن دي بروين حتى عام 2025، بعد إعلان النادي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بتمديد عقد اللاعب.

ويلعب دي بروين لمانشستر سيتي منذ خمسة أعوام ونصف العام، وتوج مع الفريق مرتين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب لقب في كأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2020.

وقال دي بروين في تصريحات لموقع نادي مانشستر سيتي على الإنترنت: "أنا في قمة السعادة. منذ انضمامي إلى مانشستر سيتي في عام 2015، أشعر بأنني في بيتي. وأحب الجماهير، كما أن أسرتي مستقرة هنا في مانشستر، وتطور مستواي بشكل جيد."

وقال تشيكي بيجريستين مدير الكرة بالنادي: "هذه لحظة مهمة للغاية لهذا النادي. كيفن بلا شك يعد واحداً من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم."

نادي مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مانشستر سيتي يجدد عقد البلجيكي كيفن دي بروين حتى عام 2025
سبق

تمسك نادي مانشستر سيتي بلاعبه البلجيكي كيفن دي بروين حتى عام 2025، بعد إعلان النادي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بتمديد عقد اللاعب.

ويلعب دي بروين لمانشستر سيتي منذ خمسة أعوام ونصف العام، وتوج مع الفريق مرتين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب لقب في كأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2020.

وقال دي بروين في تصريحات لموقع نادي مانشستر سيتي على الإنترنت: "أنا في قمة السعادة. منذ انضمامي إلى مانشستر سيتي في عام 2015، أشعر بأنني في بيتي. وأحب الجماهير، كما أن أسرتي مستقرة هنا في مانشستر، وتطور مستواي بشكل جيد."

وقال تشيكي بيجريستين مدير الكرة بالنادي: "هذه لحظة مهمة للغاية لهذا النادي. كيفن بلا شك يعد واحداً من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم."

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
03:10 PM

مانشستر سيتي يجدد عقد البلجيكي كيفن دي بروين حتى عام 2025

"مدير الكرة " وصفه بواحد من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمسك نادي مانشستر سيتي بلاعبه البلجيكي كيفن دي بروين حتى عام 2025، بعد إعلان النادي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بتمديد عقد اللاعب.

ويلعب دي بروين لمانشستر سيتي منذ خمسة أعوام ونصف العام، وتوج مع الفريق مرتين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب لقب في كأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2020.

وقال دي بروين في تصريحات لموقع نادي مانشستر سيتي على الإنترنت: "أنا في قمة السعادة. منذ انضمامي إلى مانشستر سيتي في عام 2015، أشعر بأنني في بيتي. وأحب الجماهير، كما أن أسرتي مستقرة هنا في مانشستر، وتطور مستواي بشكل جيد."

وقال تشيكي بيجريستين مدير الكرة بالنادي: "هذه لحظة مهمة للغاية لهذا النادي. كيفن بلا شك يعد واحداً من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم."

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