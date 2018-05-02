"ناس" تعلن بدء الحجز للرحلات المباشرة إلى جورجيا والنمسا وأذربيجان واليونان

كأول ناقل وطني وبواقع 3 رحلات أسبوعية لكل وجهة من الرياض وجدة والدمام

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن بدء الحجز على الرحلات الجديدة والمباشرة إلى كل من تبليسي في جورجيا، وفيينا في النمسا، وباكو في أذربيجان، وأثينا في اليونان، وذلك في إطار خطة طيران ناس الاستراتيجية التوسعية لعام 2018، والتي ينتهجها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الوجهات.

وكشف طيران ناس بأن الرحلات متوفرة الآن للحجز إلى جميع الوجهات الجديدة على جميع قنوات الحجز لطيران ناس، وستبدأ الرحلات بتاريخ 07 يونيو 2018، بمعدل 3 رحلات أسبوعية لكل وجهة.

ويمكن الحجز على الرحلات من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "طيران ناس"، بندر المهنا، أن الرحلات الجديدة ستنطلق من الرياض وجدة والدمام‎ خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الوجهات الصيفية المفضلة لضيوفنا المسافرين، مؤكدًا حرص طيران ناس على التطوير المستمر لتجربة الطيران الاقتصادي وزيادة خدماته.

ونوّه بندر المهنا بأن طيران ناس يفتخر بأن يكون أول ناقل وطني يسيّر رحلات مباشرة إلى جورجيا وأذربيجان والنمسا واليونان، وذلك تلبيةً لاحتياجات المسافرين نحو وجهات سفر جديدة. وأنّ طيران ناس سيستمر بالتوسع والوصول للوجهات التي يرغبها ضيوفه.