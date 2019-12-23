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الدمام.. بدء تشغيل شركات طيران جديدة بمطار الملك فهد الدولي

تأتي نتيجةً للطلب المتزايد وإضافة متميزة لتنضم إلى قائمة الوجهات

أعلنت شركة مطارات الدمام (داكو)، عن بدء تشغيل شركتي طيران جديدة في مطار الملك فهد الدولي، وهما شركة طيران الجزيرة الكويتية، التي بدأت بتسيير رحلات مباشرة إلى الكويت، وشركة جو إير (Go Air) الهندية التي تنطلق رحلاتها المباشرة إلى مدينة كنور بالهند.

واستقبل مطار الملك فهد الدولي أولى رحلات الشركتين يوم الخميس الماضي؛ حيث جرى الترحيب بالرحلتين من خلال استقبال الطائرات بالقوس المائي حسب العُرف الدولي في صناعة الطيران.

وكان في استقبال الرحلة عدد من منسوبي شركة مطارات الدمام وممثلي الشركتين؛ فيما جرى إقامة حفل خاص لكل شركة، بمناسبة رحلاتهم الافتتاحية بالمطار، بحضور مختلف المسؤولين من جميع القطاعات بالمطار.

ورحّب الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، بالشركتين وبدء عملياتهما التشغيلية بمطار الملك فهد الدولي؛ مشيرًا إلى أهمية الوجهات التي سوف يتم تشغيلها؛ حيث تُعتبر الوجهة الجديدة المتمثلة في مدينة "كنور" إضافة متميزة لتنضم إلى قائمة الوجهات التي تربط المسافرين بالجمهورية الهندية، من خلال شركة جو إير (Go Air) التي اختارت أن يكون مطار الملك فهد الدولي أول محطاتها في المملكة. بالإضافة إلى أن تشغيل رحلات طيران الجزيرة إلى دولة الكويت؛ يأتي نتيجةً للطلب المتزايد على هذه الوجهة من قِبَل المسافرين، بجانب إمكانية الحجز إلى عدة وجهات أخرى على متن طيران الجزيرة عن طريق رحلات المواصلة.

وأضاف أن شركة مطارات الدمام (داكو) استقطبت خمس شركة طيران جديدة خلال العام 2019؛ مؤكدًا استمرار الشركة في استحداث وجهات جديدة لخدمة أهالي المنطقة الشرقية والمقيمين ضمن خطط استراتيجية لتنمية الحركة الجوية وتطوير تجربة المسافر بمطار الملك فهد الدولي.

يُذكر أن الشركتين جو (Go Air) وطيران الجزيرة؛ بدأتا بتشغيل رحلات مباشرة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًّا بواسطة كل منهما؛ ابتداءً من 19 ديسمبر 2019.

شركة مطارات الدمام داكو مطار الملك فهد الدولي شركة طيران الجزيرة الكويتية وشركة جو إير Go Air الهندية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدمام.. بدء تشغيل شركات طيران جديدة بمطار الملك فهد الدولي
سبق

أعلنت شركة مطارات الدمام (داكو)، عن بدء تشغيل شركتي طيران جديدة في مطار الملك فهد الدولي، وهما شركة طيران الجزيرة الكويتية، التي بدأت بتسيير رحلات مباشرة إلى الكويت، وشركة جو إير (Go Air) الهندية التي تنطلق رحلاتها المباشرة إلى مدينة كنور بالهند.

واستقبل مطار الملك فهد الدولي أولى رحلات الشركتين يوم الخميس الماضي؛ حيث جرى الترحيب بالرحلتين من خلال استقبال الطائرات بالقوس المائي حسب العُرف الدولي في صناعة الطيران.

وكان في استقبال الرحلة عدد من منسوبي شركة مطارات الدمام وممثلي الشركتين؛ فيما جرى إقامة حفل خاص لكل شركة، بمناسبة رحلاتهم الافتتاحية بالمطار، بحضور مختلف المسؤولين من جميع القطاعات بالمطار.

ورحّب الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، بالشركتين وبدء عملياتهما التشغيلية بمطار الملك فهد الدولي؛ مشيرًا إلى أهمية الوجهات التي سوف يتم تشغيلها؛ حيث تُعتبر الوجهة الجديدة المتمثلة في مدينة "كنور" إضافة متميزة لتنضم إلى قائمة الوجهات التي تربط المسافرين بالجمهورية الهندية، من خلال شركة جو إير (Go Air) التي اختارت أن يكون مطار الملك فهد الدولي أول محطاتها في المملكة. بالإضافة إلى أن تشغيل رحلات طيران الجزيرة إلى دولة الكويت؛ يأتي نتيجةً للطلب المتزايد على هذه الوجهة من قِبَل المسافرين، بجانب إمكانية الحجز إلى عدة وجهات أخرى على متن طيران الجزيرة عن طريق رحلات المواصلة.

وأضاف أن شركة مطارات الدمام (داكو) استقطبت خمس شركة طيران جديدة خلال العام 2019؛ مؤكدًا استمرار الشركة في استحداث وجهات جديدة لخدمة أهالي المنطقة الشرقية والمقيمين ضمن خطط استراتيجية لتنمية الحركة الجوية وتطوير تجربة المسافر بمطار الملك فهد الدولي.

يُذكر أن الشركتين جو (Go Air) وطيران الجزيرة؛ بدأتا بتشغيل رحلات مباشرة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًّا بواسطة كل منهما؛ ابتداءً من 19 ديسمبر 2019.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
01:24 PM

الدمام.. بدء تشغيل شركات طيران جديدة بمطار الملك فهد الدولي

تأتي نتيجةً للطلب المتزايد وإضافة متميزة لتنضم إلى قائمة الوجهات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أعلنت شركة مطارات الدمام (داكو)، عن بدء تشغيل شركتي طيران جديدة في مطار الملك فهد الدولي، وهما شركة طيران الجزيرة الكويتية، التي بدأت بتسيير رحلات مباشرة إلى الكويت، وشركة جو إير (Go Air) الهندية التي تنطلق رحلاتها المباشرة إلى مدينة كنور بالهند.

واستقبل مطار الملك فهد الدولي أولى رحلات الشركتين يوم الخميس الماضي؛ حيث جرى الترحيب بالرحلتين من خلال استقبال الطائرات بالقوس المائي حسب العُرف الدولي في صناعة الطيران.

وكان في استقبال الرحلة عدد من منسوبي شركة مطارات الدمام وممثلي الشركتين؛ فيما جرى إقامة حفل خاص لكل شركة، بمناسبة رحلاتهم الافتتاحية بالمطار، بحضور مختلف المسؤولين من جميع القطاعات بالمطار.

ورحّب الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، بالشركتين وبدء عملياتهما التشغيلية بمطار الملك فهد الدولي؛ مشيرًا إلى أهمية الوجهات التي سوف يتم تشغيلها؛ حيث تُعتبر الوجهة الجديدة المتمثلة في مدينة "كنور" إضافة متميزة لتنضم إلى قائمة الوجهات التي تربط المسافرين بالجمهورية الهندية، من خلال شركة جو إير (Go Air) التي اختارت أن يكون مطار الملك فهد الدولي أول محطاتها في المملكة. بالإضافة إلى أن تشغيل رحلات طيران الجزيرة إلى دولة الكويت؛ يأتي نتيجةً للطلب المتزايد على هذه الوجهة من قِبَل المسافرين، بجانب إمكانية الحجز إلى عدة وجهات أخرى على متن طيران الجزيرة عن طريق رحلات المواصلة.

وأضاف أن شركة مطارات الدمام (داكو) استقطبت خمس شركة طيران جديدة خلال العام 2019؛ مؤكدًا استمرار الشركة في استحداث وجهات جديدة لخدمة أهالي المنطقة الشرقية والمقيمين ضمن خطط استراتيجية لتنمية الحركة الجوية وتطوير تجربة المسافر بمطار الملك فهد الدولي.

يُذكر أن الشركتين جو (Go Air) وطيران الجزيرة؛ بدأتا بتشغيل رحلات مباشرة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًّا بواسطة كل منهما؛ ابتداءً من 19 ديسمبر 2019.

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