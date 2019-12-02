النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الليلة.. "الفيصل" ضيف حلقة برنامج "في الصورة"

يناقش أحدث المستجدات المحلية وإدارة الحوار بكل شفافية

يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر من خلال برنامج في الصورة على شاشة روتانا خليجية مساء اليوم الاثنين الأمير خالد الفيصل.

ويحاور "المديفر" كبار المسؤولين وصناع القرار في السعودية، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين؛ ليضع جمهوره العريض في الصورة حول أهم الأحداث التي تشهدها السعودية في المرحلة الحالية على الأصعدة كافة، من خلال طرح عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل المواطنين والمواطنات على الضيوف فيما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار، والنقاش بكل شفافية وجرأة ووضوح.

أمير مكة الأمير خالد الفيصل الإعلامي عبدالله المديفر برنامج في الصورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الليلة.. "الفيصل" ضيف حلقة برنامج "في الصورة"
سبق

يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر من خلال برنامج في الصورة على شاشة روتانا خليجية مساء اليوم الاثنين الأمير خالد الفيصل.

ويحاور "المديفر" كبار المسؤولين وصناع القرار في السعودية، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين؛ ليضع جمهوره العريض في الصورة حول أهم الأحداث التي تشهدها السعودية في المرحلة الحالية على الأصعدة كافة، من خلال طرح عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل المواطنين والمواطنات على الضيوف فيما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار، والنقاش بكل شفافية وجرأة ووضوح.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
12:34 AM

الليلة.. "الفيصل" ضيف حلقة برنامج "في الصورة"

يناقش أحدث المستجدات المحلية وإدارة الحوار بكل شفافية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
120

يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر من خلال برنامج في الصورة على شاشة روتانا خليجية مساء اليوم الاثنين الأمير خالد الفيصل.

ويحاور "المديفر" كبار المسؤولين وصناع القرار في السعودية، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين؛ ليضع جمهوره العريض في الصورة حول أهم الأحداث التي تشهدها السعودية في المرحلة الحالية على الأصعدة كافة، من خلال طرح عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل المواطنين والمواطنات على الضيوف فيما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار، والنقاش بكل شفافية وجرأة ووضوح.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,369
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,802
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,156
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,507

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة