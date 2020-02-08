شرطة مكة تغلق مطعمًا تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية

أغلقت شرطة المنطقة مطعمًا، تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية، وتمت إحالة مالكه للجهات المختصة.
جاء ذلك بتوجيهات من أمير منطقة مكة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل.
أغلقت شرطة المنطقة مطعمًا، تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية، وتمت إحالة مالكه للجهات المختصة.
جاء ذلك بتوجيهات من أمير منطقة مكة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل.أمير مكة الأمير خالد الفيصل إغلاق مطعم الجهات الأمنية
أغلقت شرطة المنطقة مطعمًا، تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية، وتمت إحالة مالكه للجهات المختصة.
جاء ذلك بتوجيهات من أمير منطقة مكة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل.
أغلقت شرطة المنطقة مطعمًا، تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية، وتمت إحالة مالكه للجهات المختصة.
جاء ذلك بتوجيهات من أمير منطقة مكة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل.