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السعودية تنتقل للمرحلة الثانية.. حظوظ كبيرة في استضافة كأس آسيا 2027

تقديم الوثائق والضمانات الحكومية 27 نوفمبر الجاري

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، انتقال السعودية إلى المرحلة الثانية من المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027، إلى جانب الهند وأوزبكسان وقطر وإيران.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: إنه استلم الوثائق اللازمة من جميع الاتحادات الوطنية الخمسة التي كانت أعربت عن رغبتها المبدئية من أجل استضافة البطولة القارية، مشيراً إلى أنه يتوجب على الاتحادات الآن تقديم الوثائق المحددة بحسب تعليمات طلب استضافة البطولة التي تتضمن الضمانات الحكومية، واتفاقية تنظيم البطولة الموقعة من الاتحاد الوطني، وذلك بحلول 27 نوفمبر الجاري.

وأضاف الآسيوي أنه يتوجب على الاتحادات الوطنية تقديم ملف الترشيح، واتفاقيات المدن المضيفة، وبيانات المدن المضيفة، واتفاقيات الملاعب، واتفاقيات الملاعب التدريبية، وذلك بحلول 18 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن إعلان الدولة المضيفة للنسخة الـ19 من كأس آسيا خلال عام 2021.

يذكر أنه تم اختيار الصين لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا عام 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السعودية تنتقل للمرحلة الثانية.. حظوظ كبيرة في استضافة كأس آسيا 2027
سبق

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، انتقال السعودية إلى المرحلة الثانية من المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027، إلى جانب الهند وأوزبكسان وقطر وإيران.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: إنه استلم الوثائق اللازمة من جميع الاتحادات الوطنية الخمسة التي كانت أعربت عن رغبتها المبدئية من أجل استضافة البطولة القارية، مشيراً إلى أنه يتوجب على الاتحادات الآن تقديم الوثائق المحددة بحسب تعليمات طلب استضافة البطولة التي تتضمن الضمانات الحكومية، واتفاقية تنظيم البطولة الموقعة من الاتحاد الوطني، وذلك بحلول 27 نوفمبر الجاري.

وأضاف الآسيوي أنه يتوجب على الاتحادات الوطنية تقديم ملف الترشيح، واتفاقيات المدن المضيفة، وبيانات المدن المضيفة، واتفاقيات الملاعب، واتفاقيات الملاعب التدريبية، وذلك بحلول 18 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن إعلان الدولة المضيفة للنسخة الـ19 من كأس آسيا خلال عام 2021.

يذكر أنه تم اختيار الصين لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا عام 2023.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
08:10 PM

السعودية تنتقل للمرحلة الثانية.. حظوظ كبيرة في استضافة كأس آسيا 2027

تقديم الوثائق والضمانات الحكومية 27 نوفمبر الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، انتقال السعودية إلى المرحلة الثانية من المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027، إلى جانب الهند وأوزبكسان وقطر وإيران.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: إنه استلم الوثائق اللازمة من جميع الاتحادات الوطنية الخمسة التي كانت أعربت عن رغبتها المبدئية من أجل استضافة البطولة القارية، مشيراً إلى أنه يتوجب على الاتحادات الآن تقديم الوثائق المحددة بحسب تعليمات طلب استضافة البطولة التي تتضمن الضمانات الحكومية، واتفاقية تنظيم البطولة الموقعة من الاتحاد الوطني، وذلك بحلول 27 نوفمبر الجاري.

وأضاف الآسيوي أنه يتوجب على الاتحادات الوطنية تقديم ملف الترشيح، واتفاقيات المدن المضيفة، وبيانات المدن المضيفة، واتفاقيات الملاعب، واتفاقيات الملاعب التدريبية، وذلك بحلول 18 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن إعلان الدولة المضيفة للنسخة الـ19 من كأس آسيا خلال عام 2021.

يذكر أنه تم اختيار الصين لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا عام 2023.

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