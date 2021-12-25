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"الزكاة والضريبة والجمارك": إغلاق منفذ الدّرة مؤقتًا لأعمال الصيانة.. ابتداءً من الأحد

منفذا حالة عمار والحديثة بديلان مع تقديم خدماتهما بالتنسيق مع جميع الجهات

أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأنه نظرًا لأعمال الصيانة التي تقوم بها في منفذ "الدّرة"، التابع لمحافظة حقل بمنطقة تبوك؛ تعتزم الهيئة إغلاق المنفذ مؤقتًا ابتداءً من يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق 26 ديسمبر 2021م عند الساعة 12:00 ظهرًا، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة التي ستستغرق 45 يومًا.

وذكرت الهيئة أنه بإمكان المسافرين القاصدين لمنفذ الدّرة من الجانبين السعودي والأردني التوجه إلى منفذ "حالة عمّار" بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، حيث سيُقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور بكفاءة عالية وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمنفذين.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" جميع عملائها الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو من خلال الرقم الدولي (00966112048998) وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

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"الزكاة والضريبة والجمارك": إغلاق منفذ الدّرة مؤقتًا لأعمال الصيانة.. ابتداءً من الأحد
سبق

أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأنه نظرًا لأعمال الصيانة التي تقوم بها في منفذ "الدّرة"، التابع لمحافظة حقل بمنطقة تبوك؛ تعتزم الهيئة إغلاق المنفذ مؤقتًا ابتداءً من يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق 26 ديسمبر 2021م عند الساعة 12:00 ظهرًا، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة التي ستستغرق 45 يومًا.

وذكرت الهيئة أنه بإمكان المسافرين القاصدين لمنفذ الدّرة من الجانبين السعودي والأردني التوجه إلى منفذ "حالة عمّار" بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، حيث سيُقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور بكفاءة عالية وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمنفذين.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" جميع عملائها الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو من خلال الرقم الدولي (00966112048998) وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
03:30 PM

"الزكاة والضريبة والجمارك": إغلاق منفذ الدّرة مؤقتًا لأعمال الصيانة.. ابتداءً من الأحد

منفذا حالة عمار والحديثة بديلان مع تقديم خدماتهما بالتنسيق مع جميع الجهات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأنه نظرًا لأعمال الصيانة التي تقوم بها في منفذ "الدّرة"، التابع لمحافظة حقل بمنطقة تبوك؛ تعتزم الهيئة إغلاق المنفذ مؤقتًا ابتداءً من يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق 26 ديسمبر 2021م عند الساعة 12:00 ظهرًا، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة التي ستستغرق 45 يومًا.

وذكرت الهيئة أنه بإمكان المسافرين القاصدين لمنفذ الدّرة من الجانبين السعودي والأردني التوجه إلى منفذ "حالة عمّار" بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، حيث سيُقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور بكفاءة عالية وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمنفذين.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" جميع عملائها الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو من خلال الرقم الدولي (00966112048998) وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

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