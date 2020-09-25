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"وحدة أزالت الفُرقة".. رئيس مركز القصب مهنئًا بيوم الوطن: حكمة قيادة

قال: تقدم ورقي في شتى المجالات فرض لبلادي مكانـة خاصة بين الـدول

رفع رئيس مركز القصب سعد القاسم، باسمه واسم أهالي القصب، خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين.

وقال رئيس مركز القصب: "يمثل يومنا الوطني مناسبة مهمة وذكرى خاصة نتذكر فيها أنعم الله علينا بوطن موحد تحقق به التكامل وأزيلت فيه الفرقة، ورسمت فيه خطط المستقبل المشرق على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله".

وأضاف: "لا تزال بلادي في تقدم مستمر ورقي في شتى المجالات، فرضت لها مكانة خاصة بين الدول المتقدمة متجاوزة لكل التحديات والمعوقات بحكمة قائد مسيرتها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهما الله".

وختم "القاسم" كلمته، قائلًا: "نسأل الله العلي القدير أن يُديم على بلادنا الأمن والاستقرار، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه، إنه نِعم المولى ونعم النصير".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"وحدة أزالت الفُرقة".. رئيس مركز القصب مهنئًا بيوم الوطن: حكمة قيادة
سبق

رفع رئيس مركز القصب سعد القاسم، باسمه واسم أهالي القصب، خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين.

وقال رئيس مركز القصب: "يمثل يومنا الوطني مناسبة مهمة وذكرى خاصة نتذكر فيها أنعم الله علينا بوطن موحد تحقق به التكامل وأزيلت فيه الفرقة، ورسمت فيه خطط المستقبل المشرق على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله".

وأضاف: "لا تزال بلادي في تقدم مستمر ورقي في شتى المجالات، فرضت لها مكانة خاصة بين الدول المتقدمة متجاوزة لكل التحديات والمعوقات بحكمة قائد مسيرتها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهما الله".

وختم "القاسم" كلمته، قائلًا: "نسأل الله العلي القدير أن يُديم على بلادنا الأمن والاستقرار، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه، إنه نِعم المولى ونعم النصير".

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
03:05 PM

"وحدة أزالت الفُرقة".. رئيس مركز القصب مهنئًا بيوم الوطن: حكمة قيادة

قال: تقدم ورقي في شتى المجالات فرض لبلادي مكانـة خاصة بين الـدول

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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رفع رئيس مركز القصب سعد القاسم، باسمه واسم أهالي القصب، خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين.

وقال رئيس مركز القصب: "يمثل يومنا الوطني مناسبة مهمة وذكرى خاصة نتذكر فيها أنعم الله علينا بوطن موحد تحقق به التكامل وأزيلت فيه الفرقة، ورسمت فيه خطط المستقبل المشرق على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله".

وأضاف: "لا تزال بلادي في تقدم مستمر ورقي في شتى المجالات، فرضت لها مكانة خاصة بين الدول المتقدمة متجاوزة لكل التحديات والمعوقات بحكمة قائد مسيرتها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهما الله".

وختم "القاسم" كلمته، قائلًا: "نسأل الله العلي القدير أن يُديم على بلادنا الأمن والاستقرار، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه، إنه نِعم المولى ونعم النصير".

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