طموح سعودي لتحفيز العالم لزيادة حجم الشعاب المرجانية 10%

جلسة لـ"دوارتي" ضمن التزام المملكة بحماية الكوكب الأرض في G20

عقد البروفيسور کارلوس دوارتي، الأستاذ في العلوم البحرية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، جلسة إعلامية للحديث عن تأمين مستقبل للشعاب المرجانية في العالم في المركز الإعلامي العالمي لمجموعة العشرين في الرياض، كجزء من التزام المملكة بحماية كوكب الأرض والمساهمة في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية المعرضة للخطر.

وأبرز البروفيسور "دوارتي" الحاجة إلى التعاون الدولي باعتباره أمرًا أساسيًّا؛ حيث لا تملك أي دولة بمفردها القدرة على التغلب على التهديد الذي تواجهه الشعاب المرجانية.

وأضاف: "تلتزم المملكة العربية السعودية بالحفاظ على الشعاب المرجانية والاستفادة من مقاومة الشعاب للأضرار في البحر الأحمر والتعلم منها؛ حتى نتمكن من مشاركة الفائدة مع بقية العالم، ولكن لا يمكننا القيام بذلك وحدنا، نحن بحاجة إلى شراكة عالمية لدفع تقدمنا السريع في الحفاظ على الشعاب المرجانية، ولضمان حصول أطفالنا وأحفادنا على نعمة الشعاب المرجانية الصحية في البحر الأحمر وأماكن أخرى، ولهذا فإن طموح الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لا يقتصر على السعي للحفاظ على الشعاب التي لدينا؛ بل إلى زيادة حجم الشعاب المرجانية على الصعيد العالمي بنسبة 10%".