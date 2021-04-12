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"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد

المجلس ناقش نظام حقوق كبير السن ورعايته

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية "25" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام البريد.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منها.

ويناقش "الشورى"، خلال الجلسة، مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وبعد طرح تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتوصياتها للنقاش بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته؛ استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء، وطلب رئيس اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

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"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد
سبق

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية "25" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام البريد.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منها.

ويناقش "الشورى"، خلال الجلسة، مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وبعد طرح تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتوصياتها للنقاش بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته؛ استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء، وطلب رئيس اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
12:26 PM

"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد

المجلس ناقش نظام حقوق كبير السن ورعايته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى في جلسته العادية "25" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام البريد.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منها.

ويناقش "الشورى"، خلال الجلسة، مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وبعد طرح تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتوصياتها للنقاش بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته؛ استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء، وطلب رئيس اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

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