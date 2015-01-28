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"بلدية بارق" تغلق مطعمًا ومركزين للتسوق لمخالفة الاشتراطات الصحية

ضِمن الجولات الرقابية خلال اليومين الماضيين بمركز ثلوث المنظر

أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق مطعمًا ومركزين تجاريين للتسوق مخالفة للاشتراطات الصحية، وتم رصد ١٠ مخالفات أخرى، وتابعت البلدية تطبيق المحلات للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتم رصد هذه المخالفات من خلال جولات المراقبين الصحيين في اليومين الماضيين بمركز ثلوث المنظر، والتي شملت مراكز التسوق التجارية، والمطاعم والمطابخ، وصالونات الحلاقة الرجالية، وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.

ووجّه رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، بالتعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، مطالبًا المستهلكين بمباشرة الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحلات التجارية.

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"بلدية بارق" تغلق مطعمًا ومركزين للتسوق لمخالفة الاشتراطات الصحية
سبق

أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق مطعمًا ومركزين تجاريين للتسوق مخالفة للاشتراطات الصحية، وتم رصد ١٠ مخالفات أخرى، وتابعت البلدية تطبيق المحلات للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتم رصد هذه المخالفات من خلال جولات المراقبين الصحيين في اليومين الماضيين بمركز ثلوث المنظر، والتي شملت مراكز التسوق التجارية، والمطاعم والمطابخ، وصالونات الحلاقة الرجالية، وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.

ووجّه رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، بالتعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، مطالبًا المستهلكين بمباشرة الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحلات التجارية.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
12:04 PM

"بلدية بارق" تغلق مطعمًا ومركزين للتسوق لمخالفة الاشتراطات الصحية

ضِمن الجولات الرقابية خلال اليومين الماضيين بمركز ثلوث المنظر

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عبدالعزيز الشهري - بارق
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أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق مطعمًا ومركزين تجاريين للتسوق مخالفة للاشتراطات الصحية، وتم رصد ١٠ مخالفات أخرى، وتابعت البلدية تطبيق المحلات للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتم رصد هذه المخالفات من خلال جولات المراقبين الصحيين في اليومين الماضيين بمركز ثلوث المنظر، والتي شملت مراكز التسوق التجارية، والمطاعم والمطابخ، وصالونات الحلاقة الرجالية، وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.

ووجّه رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، بالتعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، مطالبًا المستهلكين بمباشرة الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحلات التجارية.

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