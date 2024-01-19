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"العدالة" يتعاقد مع اللاعب المالي "آداما"

أعلنت إدارة نادي العدالة تعاقدها مع المالي آداما تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويلعب اللاعب في مركز الجناح، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وكان آخر نادٍ مثَّله مينز الفرنسي.

وسبق للاعب تمثيل منتخب بلاده في 17 مباراة دولية.

العدالة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"العدالة" يتعاقد مع اللاعب المالي "آداما"
سبق

أعلنت إدارة نادي العدالة تعاقدها مع المالي آداما تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويلعب اللاعب في مركز الجناح، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وكان آخر نادٍ مثَّله مينز الفرنسي.

وسبق للاعب تمثيل منتخب بلاده في 17 مباراة دولية.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
12:23 AM

"العدالة" يتعاقد مع اللاعب المالي "آداما"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أعلنت إدارة نادي العدالة تعاقدها مع المالي آداما تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويلعب اللاعب في مركز الجناح، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وكان آخر نادٍ مثَّله مينز الفرنسي.

وسبق للاعب تمثيل منتخب بلاده في 17 مباراة دولية.

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70 مليار ..

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