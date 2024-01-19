"العدالة" يتعاقد مع اللاعب المالي "آداما"

أعلنت إدارة نادي العدالة تعاقدها مع المالي آداما تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويلعب اللاعب في مركز الجناح، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وكان آخر نادٍ مثَّله مينز الفرنسي.
وسبق للاعب تمثيل منتخب بلاده في 17 مباراة دولية.
أعلنت إدارة نادي العدالة تعاقدها مع المالي آداما تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويلعب اللاعب في مركز الجناح، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وكان آخر نادٍ مثَّله مينز الفرنسي.
وسبق للاعب تمثيل منتخب بلاده في 17 مباراة دولية.العدالة
أعلنت إدارة نادي العدالة تعاقدها مع المالي آداما تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويلعب اللاعب في مركز الجناح، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وكان آخر نادٍ مثَّله مينز الفرنسي.
وسبق للاعب تمثيل منتخب بلاده في 17 مباراة دولية.
أعلنت إدارة نادي العدالة تعاقدها مع المالي آداما تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويلعب اللاعب في مركز الجناح، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وكان آخر نادٍ مثَّله مينز الفرنسي.
وسبق للاعب تمثيل منتخب بلاده في 17 مباراة دولية.