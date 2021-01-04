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"ابشر بالسعد".. شباب سعوديون يساعدون متسابقًا تعطلت دراجته النارية في رالي داكار

تستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي خلال الفترة ما بين 13 و15 يناير الحالي

"ابشر بالسعد معوض يا بوسعد أنت في السعودية بلد الأمن والأمان"بهذه الكلمات قدم شباب سعوديون المساعدة لمتسابق أجنبي مشارك في رالي داكار الذي تستضيفه السعودية للعام الثاني على التوالي خلال الفترة ما بين 13 و15 يناير الحالي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من المواطنين وهم يسارعون لتقديم المساعد لمتسابق مشارك في سباق رالي داكار في منطقة نائية بعد أن تعطلت دراجته النارية حيث رحبوا به بكلمات قبل أن يقدموا له المساعدة وسط كلمات شكر وتقدير تلقوها من المتسابق على ما وجده من حفاوة واهتمام.

وبهذا العمل الإنساني عكس الشباب السعودي اهتمامهم الكبير بالسياح والزوار الذين يفدون للوطن الغالي في مختلف المحافل ليترجموا ما يحمله المواطن على هذه الأرض من حفاوة وحسن المعاملة لجميع من يفد إلى الوطن.

يُذكر أن منافسات رالي داكار السعودية 2021 تتواصل من اليوم الاثنين في المرحلة الثانية التي ستكون من بيشة باتجاه وادي الدواسر عبر منطقة مليئة بالكثبان الرملية، وبمسافة إجمالية تبلغ 685 كيلومترًا تتخللها مرحلة خاصة تبلغ 457 كيلومترًا ينطلق فيها المتسابقون محاولين تخطي صعوبات هذه المرحلة التي تشتمل على الكثير من الطرق الوعرة قبل الوصول مجددًا إلى مسارات رملية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابشر بالسعد".. شباب سعوديون يساعدون متسابقًا تعطلت دراجته النارية في رالي داكار
سبق

"ابشر بالسعد معوض يا بوسعد أنت في السعودية بلد الأمن والأمان"بهذه الكلمات قدم شباب سعوديون المساعدة لمتسابق أجنبي مشارك في رالي داكار الذي تستضيفه السعودية للعام الثاني على التوالي خلال الفترة ما بين 13 و15 يناير الحالي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من المواطنين وهم يسارعون لتقديم المساعد لمتسابق مشارك في سباق رالي داكار في منطقة نائية بعد أن تعطلت دراجته النارية حيث رحبوا به بكلمات قبل أن يقدموا له المساعدة وسط كلمات شكر وتقدير تلقوها من المتسابق على ما وجده من حفاوة واهتمام.

وبهذا العمل الإنساني عكس الشباب السعودي اهتمامهم الكبير بالسياح والزوار الذين يفدون للوطن الغالي في مختلف المحافل ليترجموا ما يحمله المواطن على هذه الأرض من حفاوة وحسن المعاملة لجميع من يفد إلى الوطن.

يُذكر أن منافسات رالي داكار السعودية 2021 تتواصل من اليوم الاثنين في المرحلة الثانية التي ستكون من بيشة باتجاه وادي الدواسر عبر منطقة مليئة بالكثبان الرملية، وبمسافة إجمالية تبلغ 685 كيلومترًا تتخللها مرحلة خاصة تبلغ 457 كيلومترًا ينطلق فيها المتسابقون محاولين تخطي صعوبات هذه المرحلة التي تشتمل على الكثير من الطرق الوعرة قبل الوصول مجددًا إلى مسارات رملية.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
09:24 PM

"ابشر بالسعد".. شباب سعوديون يساعدون متسابقًا تعطلت دراجته النارية في رالي داكار

تستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي خلال الفترة ما بين 13 و15 يناير الحالي

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ماجد الرفاعي - ينبع
1
4,013

"ابشر بالسعد معوض يا بوسعد أنت في السعودية بلد الأمن والأمان"بهذه الكلمات قدم شباب سعوديون المساعدة لمتسابق أجنبي مشارك في رالي داكار الذي تستضيفه السعودية للعام الثاني على التوالي خلال الفترة ما بين 13 و15 يناير الحالي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من المواطنين وهم يسارعون لتقديم المساعد لمتسابق مشارك في سباق رالي داكار في منطقة نائية بعد أن تعطلت دراجته النارية حيث رحبوا به بكلمات قبل أن يقدموا له المساعدة وسط كلمات شكر وتقدير تلقوها من المتسابق على ما وجده من حفاوة واهتمام.

وبهذا العمل الإنساني عكس الشباب السعودي اهتمامهم الكبير بالسياح والزوار الذين يفدون للوطن الغالي في مختلف المحافل ليترجموا ما يحمله المواطن على هذه الأرض من حفاوة وحسن المعاملة لجميع من يفد إلى الوطن.

يُذكر أن منافسات رالي داكار السعودية 2021 تتواصل من اليوم الاثنين في المرحلة الثانية التي ستكون من بيشة باتجاه وادي الدواسر عبر منطقة مليئة بالكثبان الرملية، وبمسافة إجمالية تبلغ 685 كيلومترًا تتخللها مرحلة خاصة تبلغ 457 كيلومترًا ينطلق فيها المتسابقون محاولين تخطي صعوبات هذه المرحلة التي تشتمل على الكثير من الطرق الوعرة قبل الوصول مجددًا إلى مسارات رملية.

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