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"البقمي": مقطع سقوط عمارة أثناء هدمها  على حفار ليس في جدة

دعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة قبل تداولها

نفى المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي صحة ما يتم تداوله في مقطع عن سقوط عمارة سكنية على حفار أثناء هدمها في مدينة جدة.

وقال "البقمي": المبنى لا يقع في مدينة جدة، ويجب استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة قبل تداولها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعًايظهر فيه مبنى مكون من ثمانية طوابق وهو يسقط على حفار أثناء إزالته.

وأشارت معلومات "سبق" إلى أن المبنى يقع خارج السعودية.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البقمي": مقطع سقوط عمارة أثناء هدمها  على حفار ليس في جدة
سبق

نفى المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي صحة ما يتم تداوله في مقطع عن سقوط عمارة سكنية على حفار أثناء هدمها في مدينة جدة.

وقال "البقمي": المبنى لا يقع في مدينة جدة، ويجب استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة قبل تداولها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعًايظهر فيه مبنى مكون من ثمانية طوابق وهو يسقط على حفار أثناء إزالته.

وأشارت معلومات "سبق" إلى أن المبنى يقع خارج السعودية.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
02:20 PM

"البقمي": مقطع سقوط عمارة أثناء هدمها  على حفار ليس في جدة

دعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة قبل تداولها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
15,251

نفى المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي صحة ما يتم تداوله في مقطع عن سقوط عمارة سكنية على حفار أثناء هدمها في مدينة جدة.

وقال "البقمي": المبنى لا يقع في مدينة جدة، ويجب استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة قبل تداولها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعًايظهر فيه مبنى مكون من ثمانية طوابق وهو يسقط على حفار أثناء إزالته.

وأشارت معلومات "سبق" إلى أن المبنى يقع خارج السعودية.

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