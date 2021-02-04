فوق الـ59 دولارًا.. برميل "برنت" يسجل أعلى مستوى في نحو عام

للمرة الأولى منذ فبراير 2020.. بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية

واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم؛ إذ صعد مزيج "برنت" فوق مستوى 59 دولارًا للبرميل؛ وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2020، جاء ذلك بعد بيانات أظهرت انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 10:58 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.86% إلى 56.16 دولارًا للبرميل؛ فيما صعدت عقود "برنت" الآجلة بنسبة 0.79% إلى 59.01 دولارًا للبرميل.

وعزا خبراءٌ ارتفاعَ أسعار النفط إلى قرار السعودية الأخير بتنفيذ خفض إضافي في الإنتاج بمقدار مليون برميل في فبراير ومارس 2021؛ وفق "روسيا اليوم".

ولقيت الأسعار دعمًا أيضًا من بيانات أمريكية، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام، تراجعت الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، وهو أقل مستوى لها منذ مارس 2020؛ بينما زادت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0.6 نقطة مئوية.