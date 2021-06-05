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شرطة الشمالية تضبط 5 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بـ "كورونا"

اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد يزيد النومس؛ بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط خمسة أشخاص بالمنطقة؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا؛ ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية؛ تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

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شرطة الشمالية تضبط 5 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بـ "كورونا"
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد يزيد النومس؛ بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط خمسة أشخاص بالمنطقة؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا؛ ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية؛ تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
01:45 PM

شرطة الشمالية تضبط 5 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بـ "كورونا"

اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد يزيد النومس؛ بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط خمسة أشخاص بالمنطقة؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا؛ ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية؛ تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

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