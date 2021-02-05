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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

"ميركل" تتوقع جائحة مشابهة لكورونا تجتاح العالم في غضون سنوات قليلة

دعت إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية اعتباراً من اليوم

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل؛ إنها لا تستبعد تكرار وضع مشابه للحالي، وانتشار جائحة في العالم في غضون سنوات قليلة، ودعت إلى البدء باتخاذ الاجراءات الضرورية اعتباراً من اليوم.

وأضافت ميركل: "بعد أن نزيل الحجر المفروض ونلغي الإجراءات التقييدية، خطوة بخطوة، لدينا الكثير لنفعله، وعلينا أن نرى ونبحث أين يجب المساعدة. سيتعين علينا التفكير في احتمالية حدوث مثل هذه المواقف (جائحة كورونا)، آمل ألا تكرر نفسها، لكننا لا نعرف ما إذا ستكون هناك مشكلة أخرى ستظهر في غضون عامين. نحن بحاجة إلى عمل الكثير، التعليم عبر الإنترنت، والمزيد من الاقتراحات من خلال مؤتمرات الفيديو والاجتماعات، وتقديم المساعدة".

كما أشارت المستشارة إلى أنه "لا يزال يتعين علينا التعايش مع الفيروس لفترة طويلة"، منوّهة بأنه فقط بعد بدء التطعيم الشامل ضد الفيروس سيكون من الممكن التحدث عن بعض التحسن في الوضع.

فيروس كورونا الجديد

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"ميركل" تتوقع جائحة مشابهة لكورونا تجتاح العالم في غضون سنوات قليلة
سبق

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل؛ إنها لا تستبعد تكرار وضع مشابه للحالي، وانتشار جائحة في العالم في غضون سنوات قليلة، ودعت إلى البدء باتخاذ الاجراءات الضرورية اعتباراً من اليوم.

وأضافت ميركل: "بعد أن نزيل الحجر المفروض ونلغي الإجراءات التقييدية، خطوة بخطوة، لدينا الكثير لنفعله، وعلينا أن نرى ونبحث أين يجب المساعدة. سيتعين علينا التفكير في احتمالية حدوث مثل هذه المواقف (جائحة كورونا)، آمل ألا تكرر نفسها، لكننا لا نعرف ما إذا ستكون هناك مشكلة أخرى ستظهر في غضون عامين. نحن بحاجة إلى عمل الكثير، التعليم عبر الإنترنت، والمزيد من الاقتراحات من خلال مؤتمرات الفيديو والاجتماعات، وتقديم المساعدة".

كما أشارت المستشارة إلى أنه "لا يزال يتعين علينا التعايش مع الفيروس لفترة طويلة"، منوّهة بأنه فقط بعد بدء التطعيم الشامل ضد الفيروس سيكون من الممكن التحدث عن بعض التحسن في الوضع.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
01:18 PM

"ميركل" تتوقع جائحة مشابهة لكورونا تجتاح العالم في غضون سنوات قليلة

دعت إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية اعتباراً من اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل؛ إنها لا تستبعد تكرار وضع مشابه للحالي، وانتشار جائحة في العالم في غضون سنوات قليلة، ودعت إلى البدء باتخاذ الاجراءات الضرورية اعتباراً من اليوم.

وأضافت ميركل: "بعد أن نزيل الحجر المفروض ونلغي الإجراءات التقييدية، خطوة بخطوة، لدينا الكثير لنفعله، وعلينا أن نرى ونبحث أين يجب المساعدة. سيتعين علينا التفكير في احتمالية حدوث مثل هذه المواقف (جائحة كورونا)، آمل ألا تكرر نفسها، لكننا لا نعرف ما إذا ستكون هناك مشكلة أخرى ستظهر في غضون عامين. نحن بحاجة إلى عمل الكثير، التعليم عبر الإنترنت، والمزيد من الاقتراحات من خلال مؤتمرات الفيديو والاجتماعات، وتقديم المساعدة".

كما أشارت المستشارة إلى أنه "لا يزال يتعين علينا التعايش مع الفيروس لفترة طويلة"، منوّهة بأنه فقط بعد بدء التطعيم الشامل ضد الفيروس سيكون من الممكن التحدث عن بعض التحسن في الوضع.

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