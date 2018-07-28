حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح يؤدي إلى تدنٍ في الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-27
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
09:40 AM
حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح يؤدي إلى تدنٍ في الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.