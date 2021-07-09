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"البقمي" يقدم للرئيس الأفغاني أوراق اعتماده سفيراً ومفوضاً لخادم الحرمين

نقل تمنيات القيادة السعودية لحكومة وشعب أفغانستان بمزيد من التقدم والازدهار

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية فيصل بن طلق البقمي، يوم أمس الخميس، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين إلى فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتفصيلًا: نقل السفير "البقمي" خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب أفغانستان الشقيق المزيد من التقدم والنجاح والازدهار.

وأكد "البقمي" على عمق العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط البلدين، وحرصه على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.

ومن جانبه رحب الرئيس الأفغاني بالسفير البقمي، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين قيادة وشعباً.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البقمي" يقدم للرئيس الأفغاني أوراق اعتماده سفيراً ومفوضاً لخادم الحرمين
سبق

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية فيصل بن طلق البقمي، يوم أمس الخميس، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين إلى فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتفصيلًا: نقل السفير "البقمي" خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب أفغانستان الشقيق المزيد من التقدم والنجاح والازدهار.

وأكد "البقمي" على عمق العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط البلدين، وحرصه على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.

ومن جانبه رحب الرئيس الأفغاني بالسفير البقمي، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين قيادة وشعباً.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
10:03 PM

"البقمي" يقدم للرئيس الأفغاني أوراق اعتماده سفيراً ومفوضاً لخادم الحرمين

نقل تمنيات القيادة السعودية لحكومة وشعب أفغانستان بمزيد من التقدم والازدهار

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متعب البقمي - الرياض
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2,428

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية فيصل بن طلق البقمي، يوم أمس الخميس، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين إلى فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتفصيلًا: نقل السفير "البقمي" خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب أفغانستان الشقيق المزيد من التقدم والنجاح والازدهار.

وأكد "البقمي" على عمق العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط البلدين، وحرصه على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.

ومن جانبه رحب الرئيس الأفغاني بالسفير البقمي، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين قيادة وشعباً.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها.

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