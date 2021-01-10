الولايات المتحدة تسجِّل 314.093 إصابة جديدة بكورونا و3.623 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 21.853.491 والوفيات 367.652 شخصًا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 314.093 إصابة مؤكدة، و3.623 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 21.853.491 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 367.652 حالة وفاة.