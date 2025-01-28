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قمة الأخضر السعودي وشقيقه العماني.. بصوت "سمير المعيرفي"

عبر قنوات SSC من ملعب "الجوهرة المشعة"

تنقل قنوات شركة الرياضة السعودية SSC ، مساء اليوم الخميس، مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وشقيقه العماني، في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

ويبدأ البث المباشر عند الساعة 7:15 مساءً، من خلال الأستديو التحليلي الذي يقدمه الزميل طارق الحماد، ويستضيف المحللين مناف أبوشقير وبدر الحقباني، ويقوم بالتعليق والوصف على المباراة المعلق المعروف سميرالمعيرفي، ومن الميدان المراسل عبدالعزيز الجميعة.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين عُمان وفيتنام)، ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد "16 نقطة".

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قمة الأخضر السعودي وشقيقه العماني.. بصوت "سمير المعيرفي"
سبق

تنقل قنوات شركة الرياضة السعودية SSC ، مساء اليوم الخميس، مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وشقيقه العماني، في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

ويبدأ البث المباشر عند الساعة 7:15 مساءً، من خلال الأستديو التحليلي الذي يقدمه الزميل طارق الحماد، ويستضيف المحللين مناف أبوشقير وبدر الحقباني، ويقوم بالتعليق والوصف على المباراة المعلق المعروف سميرالمعيرفي، ومن الميدان المراسل عبدالعزيز الجميعة.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين عُمان وفيتنام)، ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد "16 نقطة".

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
06:38 PM
اخر تعديل
28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
02:32 AM

قمة الأخضر السعودي وشقيقه العماني.. بصوت "سمير المعيرفي"

عبر قنوات SSC من ملعب "الجوهرة المشعة"

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
1,761

تنقل قنوات شركة الرياضة السعودية SSC ، مساء اليوم الخميس، مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وشقيقه العماني، في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

ويبدأ البث المباشر عند الساعة 7:15 مساءً، من خلال الأستديو التحليلي الذي يقدمه الزميل طارق الحماد، ويستضيف المحللين مناف أبوشقير وبدر الحقباني، ويقوم بالتعليق والوصف على المباراة المعلق المعروف سميرالمعيرفي، ومن الميدان المراسل عبدالعزيز الجميعة.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين عُمان وفيتنام)، ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد "16 نقطة".

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