محافظ صامطة وقائد قوة جازان يتقدمان مشيّعي حمدي الحربي

استشهد مدافعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي

تقدم محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، وقائد قوة جازان اللواء الركن ماجد حمدي الحربي، المصلين على شهيد الواجب يعقوب بن يحيى علي حمدي، الذي استشهد مدافعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وأدى المشيعون صلاة الميت على جثمان الشهيد حمدي، بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بمقبرة قرية "الجيانية" جنوب شرق محافظة "صامطة".

جاء ذلك بحضور مدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني، ومدير إدارة المساجد الشيخ أحمد بن عقيل كريري، ومدير قسم التوعية بالحرس الوطني الدكتور عبد الحكيم الجدعان، وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة الذين قدموا التعازي والمواساة لأسرة الشهيد.

ونقل "زعلة" تعازي أمير منطقة جازان، ونائبه، لأسرة الشهيد، مواسيًا لهم في مصابهم.

وقدم ذوو الشهيد "حمدي" شكرهم لمحافظ "صامطة" على حضوره وتقديم واجب العزاء، مؤكدين أن ذلك من عادات المسؤولين بالوقوف مع المواطن في السراء والضراء، سائلين الله أن يتقبل ابنهم شهيدًا لديه، ويردّ كيد الأعداء في نحورهم.

وأضاف ذوو الشهيد: أن وقوف أمير منطقة جازان ونائبه بجانب عوائل الشهداء يخفف المصاب ويثبت العزيمة في قلوبنا ويدفعنا للاستمرار لتقديم أبنائنا فداء لهذا الوطن الغالي.