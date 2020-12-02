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الفردية "وقفة" تُحقق جائزة شوط "المفاريد" عن "المجاهيم"

في سياق المنافسات التي يشهدها مهرجان الملك عبدالعزيز

سجلت الفردية "وقفة" لمالكها نواف عبدالله الدوسري إنجازاً مميزاً بحصولها على جائزة المركز الأول في منافسات شوط "المفاريد" عن لون "المجاهيم"، وذلك في منافسات النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز.

واستُحدث شوط "المفاريد" لأول مرة في المهرجان حرصاً على ما يتناسب مع التطور في منافسات جميع الفئات عن كل الألوان.

وجاءت نتائج لجنة التحكيم في شوط "المفاريد" على النحو التالي: "الأول نواف عبدالله الدوسري، الثاني هديب محمد المري، الثالث علي بخيت المري، الرابع فرج بن هادي المري، والخامس حمد شليوح المري".

وشهد الشوط الذي يقام لأول مرة تسجيل (125) متسابقاً، شارك منهم (101) من المتنافسين المحليين والدوليين، وخرج من المنافسة بعد التحكيم الأولي (75)، كما استُبعد (11) مشاركاً.

وقفة مهرجان الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفردية "وقفة" تُحقق جائزة شوط "المفاريد" عن "المجاهيم"
سبق

سجلت الفردية "وقفة" لمالكها نواف عبدالله الدوسري إنجازاً مميزاً بحصولها على جائزة المركز الأول في منافسات شوط "المفاريد" عن لون "المجاهيم"، وذلك في منافسات النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز.

واستُحدث شوط "المفاريد" لأول مرة في المهرجان حرصاً على ما يتناسب مع التطور في منافسات جميع الفئات عن كل الألوان.

وجاءت نتائج لجنة التحكيم في شوط "المفاريد" على النحو التالي: "الأول نواف عبدالله الدوسري، الثاني هديب محمد المري، الثالث علي بخيت المري، الرابع فرج بن هادي المري، والخامس حمد شليوح المري".

وشهد الشوط الذي يقام لأول مرة تسجيل (125) متسابقاً، شارك منهم (101) من المتنافسين المحليين والدوليين، وخرج من المنافسة بعد التحكيم الأولي (75)، كما استُبعد (11) مشاركاً.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
05:26 PM

الفردية "وقفة" تُحقق جائزة شوط "المفاريد" عن "المجاهيم"

في سياق المنافسات التي يشهدها مهرجان الملك عبدالعزيز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الفردية "وقفة" لمالكها نواف عبدالله الدوسري إنجازاً مميزاً بحصولها على جائزة المركز الأول في منافسات شوط "المفاريد" عن لون "المجاهيم"، وذلك في منافسات النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز.

واستُحدث شوط "المفاريد" لأول مرة في المهرجان حرصاً على ما يتناسب مع التطور في منافسات جميع الفئات عن كل الألوان.

وجاءت نتائج لجنة التحكيم في شوط "المفاريد" على النحو التالي: "الأول نواف عبدالله الدوسري، الثاني هديب محمد المري، الثالث علي بخيت المري، الرابع فرج بن هادي المري، والخامس حمد شليوح المري".

وشهد الشوط الذي يقام لأول مرة تسجيل (125) متسابقاً، شارك منهم (101) من المتنافسين المحليين والدوليين، وخرج من المنافسة بعد التحكيم الأولي (75)، كما استُبعد (11) مشاركاً.

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