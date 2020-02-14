شاهد .. "خالد للعيون" يزف للوطن 34 طبيبًا في مختلف التخصصات

"الراجحي" رفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده

احتفل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتخريج الدفعة الـ25 من أطباء برنامج الزمالة في طب العيون للتخصصات الدقيقة، والدفعة 32 من برنامج الأطباء المقيمين.

ورفع الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة، وقال: "إن تخريج مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هذه الدفعات من الأطباء في التخصصات الدقيقة على مدى 35 عامًا لم يتحقق إلا بفضل الله، ثم دعم قيادتنا للقطاع الصحي، والذي يعد المحرك الرئيس في مسيرة التنمية وحياة الإنسان".

وأضاف الراجحي أن تنفيذ برنامج الزمالة والبرامج المماثلة ودعمها يعد أحد الاستراتيجيات التي يتبناها المستشفى للاستثمار في الطاقة البشرية والعناية بها بوصفها المورد الأهم لبناء أي أمة وتطور أي مجتمع.

وثمّن "الراجحي" المتابعة والدعم الكبير الذي يجده مستشفى خالد التخصصي للعيون من قِبل وزير الصحة، مبينًا أن متابعته الدائمة وتواصله المستمر مع إدارة المستشفى كان له دور كبير في تذليل كل العقبات ونجاح المستشفى في تنفيذ هذه البرامج وتقديم خدمة طبية متميزة.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الراجحي أن الدفعة (25) من برنامج الزمالة في طب العيون للتخصصات الدقيقة تضم (25) طبيًا منهم (24) سعوديًا وطبيب من مملكة البحرين الشقيقة، والدفعة 32 من برنامج الأطباء المقيمين تشمل تسعة أطباء.

وبيّن الراجحي أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون نفذ هذه البرامج المتخصصة على مدى (24) شهرًا لبرنامج الزمالة، (48) شهرًا لبرنامج الأطباء المقيمين وتلقى فيه الأطباء المحاضرات العلمية والتدريب السريري والإكلينيكي والجراحي الدقيق في مجالات متخصصة في طب العيون، إضافة إلى إجراء البحوث العلمية، والتي ستُسهم -بإذن الله- في تطوير البرنامج العلاجي وخدمة المريض.

وأكد الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن تنفيذ تلك البرامج المتخصصة يضيف للوطن أطباء يحملون تخصصات دقيقة وتدريبًا متقدمًا في المجالات الدقيقة لطب العيون.

وأضاف أن "تنظيم برنامج الزمالة وبرنامج الأطباء المقيمين يعكس ثقافة المستشفى، والتي تقوم على أننا لسنا منشأة علاجية فقط وإنما تمتد أدوارنا لتشمل التعليم والتدريب والبحوث وخدمة القطاع الصحي في مجال طب العيون".

يُذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أسهم على مدى أكثر من 35 عامًا في تخريج أكثر من 331 طبيبًا مقيمًا و373 طبيبًا في زمالات التخصص الدقيق، ويدرب المستشفى سنويًا أكثر من 86 طبيبًا ويُشكل خريجو المستشفى من البرامج المختلفة قرابة 80 % من أطباء العيون في المملكة.