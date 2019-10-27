النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تتفاعل مع تطور إعصار #كيار للدرجة الرابعة وتكشف تأثيره في المملكة

قالت: مستمرون في مراقبة الحالة وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث مستجدات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تقريراً اليوم عن تطور الإعصار "كيار"؛ كاشفة أن آخر المستجدات تشير إلى تطوره من إعصار مداري من الدرجة الأولى، الى إعصار مداري من الدرجة الرابعة.

وأضافت الهيئة: موقعه عند خط عرض 17,0 درجة شمالاً وخط طول 68,2 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ 130 -124 عقدة و240 - 230 كم بالساعة ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدات.

وحول تأثيره في المملكة، قالت: يُتوقع -بمشيئة الله- أن يتطور الإعصار خلال الـ24 ساعة القادمة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب دون تأثير مباشر في أجواء المملكة.

واختتمت الهيئة تقريرها بتأكيدها أنها لا تزال مستمرة في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث مستجدات.

الأرصاد حالة الطقس إعصار كيار كيار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تتفاعل مع تطور إعصار #كيار للدرجة الرابعة وتكشف تأثيره في المملكة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تقريراً اليوم عن تطور الإعصار "كيار"؛ كاشفة أن آخر المستجدات تشير إلى تطوره من إعصار مداري من الدرجة الأولى، الى إعصار مداري من الدرجة الرابعة.

وأضافت الهيئة: موقعه عند خط عرض 17,0 درجة شمالاً وخط طول 68,2 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ 130 -124 عقدة و240 - 230 كم بالساعة ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدات.

وحول تأثيره في المملكة، قالت: يُتوقع -بمشيئة الله- أن يتطور الإعصار خلال الـ24 ساعة القادمة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب دون تأثير مباشر في أجواء المملكة.

واختتمت الهيئة تقريرها بتأكيدها أنها لا تزال مستمرة في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث مستجدات.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:17 AM

"الأرصاد" تتفاعل مع تطور إعصار #كيار للدرجة الرابعة وتكشف تأثيره في المملكة

قالت: مستمرون في مراقبة الحالة وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث مستجدات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,377

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تقريراً اليوم عن تطور الإعصار "كيار"؛ كاشفة أن آخر المستجدات تشير إلى تطوره من إعصار مداري من الدرجة الأولى، الى إعصار مداري من الدرجة الرابعة.

وأضافت الهيئة: موقعه عند خط عرض 17,0 درجة شمالاً وخط طول 68,2 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ 130 -124 عقدة و240 - 230 كم بالساعة ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدات.

وحول تأثيره في المملكة، قالت: يُتوقع -بمشيئة الله- أن يتطور الإعصار خلال الـ24 ساعة القادمة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب دون تأثير مباشر في أجواء المملكة.

واختتمت الهيئة تقريرها بتأكيدها أنها لا تزال مستمرة في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث مستجدات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,750
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,651
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,119
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,263

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة