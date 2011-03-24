جاء ذلك ‏بناءً على ما ورد من تنبيهات صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.

سخرت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة 76 من آلياتها و 1265 من كوادرها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية.

أمانة مكة تستنفر للحالة الغبارية بـ 76 آلية و 1265 من كوادرها عبدالرزاق البجالي سبق 2021-03-23 سخرت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة 76 من آلياتها و 1265 من كوادرها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية. جاء ذلك ‏بناءً على ما ورد من تنبيهات صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442 11:41 PM

أمانة مكة تستنفر للحالة الغبارية بـ 76 آلية و 1265 من كوادرها بناءً على تنبيهات "الأرصاد" عن هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة





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سخرت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة 76 من آلياتها و 1265 من كوادرها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية.

جاء ذلك ‏بناءً على ما ورد من تنبيهات صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.