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"سلمان الفرج" يثير القلق داخل البيت "الهلالي"

أنباء عن مفاوضات نصراوية

أثار اللاعب الدولي سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، القلق داخل البيت الأزرق بسبب عدم موافقة اللاعب على تجديد تعاقده حتى الآن.

وتعرض اللاعب لانتقادات إعلامية لاذعة بسبب موقفه مع فريقه بعد رفضه لأكثر من عرض للتجديد لكن اللاعب يريد زيادة المقابل المادي.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال بنهاية الموسم المقبل في يوليو من عام 2021 ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وترددت أنباء سابقة عن رغبة إدارة النصر في التعاقد مع اللاعب وهو ما تسبب في الكثير من الهجوم على اللاعب بحجة عدم تقدير ناديه الذي نشأ وترعرع بداخله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سلمان الفرج" يثير القلق داخل البيت "الهلالي"
سبق

أثار اللاعب الدولي سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، القلق داخل البيت الأزرق بسبب عدم موافقة اللاعب على تجديد تعاقده حتى الآن.

وتعرض اللاعب لانتقادات إعلامية لاذعة بسبب موقفه مع فريقه بعد رفضه لأكثر من عرض للتجديد لكن اللاعب يريد زيادة المقابل المادي.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال بنهاية الموسم المقبل في يوليو من عام 2021 ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وترددت أنباء سابقة عن رغبة إدارة النصر في التعاقد مع اللاعب وهو ما تسبب في الكثير من الهجوم على اللاعب بحجة عدم تقدير ناديه الذي نشأ وترعرع بداخله.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
11:15 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
12:23 AM

"سلمان الفرج" يثير القلق داخل البيت "الهلالي"

أنباء عن مفاوضات نصراوية

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
4,263

أثار اللاعب الدولي سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، القلق داخل البيت الأزرق بسبب عدم موافقة اللاعب على تجديد تعاقده حتى الآن.

وتعرض اللاعب لانتقادات إعلامية لاذعة بسبب موقفه مع فريقه بعد رفضه لأكثر من عرض للتجديد لكن اللاعب يريد زيادة المقابل المادي.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال بنهاية الموسم المقبل في يوليو من عام 2021 ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وترددت أنباء سابقة عن رغبة إدارة النصر في التعاقد مع اللاعب وهو ما تسبب في الكثير من الهجوم على اللاعب بحجة عدم تقدير ناديه الذي نشأ وترعرع بداخله.

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