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الأمم المتحدة ترحّب ببيان العُلا الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي

أبدى غوتيريش ثقته بأن جميع الدول المعنية ستواصل العمل بروح إيجابية

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ببيان العُلا بشأن "التضامن والاستقرار" الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في المملكة العربية السعودية أمس.

وأكّد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ في بيان صحفي أمس، ترحيب الأمين العام غوتيريش بالإعلان عن فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ودولة قطر.

وأعرب عن تقدير الأمين العام لمَن عملوا بلا هوادة، في المنطقة وخارجها، ومنهم أمير دولة الكويت الراحل، وسلطان عُمان الراحل، من أجل رأب الصدع في منطقة الخليج.

وأبدى أنطونيو غوتيريش؛ ثقته بأن جميع الدول المعنية ستواصل العمل بروح إيجابية لتعزيز العلاقات بينها.

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الأمم المتحدة ترحّب ببيان العُلا الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي
سبق

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ببيان العُلا بشأن "التضامن والاستقرار" الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في المملكة العربية السعودية أمس.

وأكّد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ في بيان صحفي أمس، ترحيب الأمين العام غوتيريش بالإعلان عن فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ودولة قطر.

وأعرب عن تقدير الأمين العام لمَن عملوا بلا هوادة، في المنطقة وخارجها، ومنهم أمير دولة الكويت الراحل، وسلطان عُمان الراحل، من أجل رأب الصدع في منطقة الخليج.

وأبدى أنطونيو غوتيريش؛ ثقته بأن جميع الدول المعنية ستواصل العمل بروح إيجابية لتعزيز العلاقات بينها.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
09:21 AM

الأمم المتحدة ترحّب ببيان العُلا الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي

أبدى غوتيريش ثقته بأن جميع الدول المعنية ستواصل العمل بروح إيجابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ببيان العُلا بشأن "التضامن والاستقرار" الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في المملكة العربية السعودية أمس.

وأكّد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ في بيان صحفي أمس، ترحيب الأمين العام غوتيريش بالإعلان عن فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ودولة قطر.

وأعرب عن تقدير الأمين العام لمَن عملوا بلا هوادة، في المنطقة وخارجها، ومنهم أمير دولة الكويت الراحل، وسلطان عُمان الراحل، من أجل رأب الصدع في منطقة الخليج.

وأبدى أنطونيو غوتيريش؛ ثقته بأن جميع الدول المعنية ستواصل العمل بروح إيجابية لتعزيز العلاقات بينها.

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