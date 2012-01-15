النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وسط أجواء ماطرة في الرياض.. الهلال يقلب الطاولة أمام التعاون

في ختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قلب فريق الهلال الأول لكرة القدم تأخُّره بهدفين أمام نظيره التعاون إلى فوز ثمين 3/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 2/ 2، وكان التعاون البادئ بالتسجيل من ركلتَي جزاء عن طريق "توامبا" و"لوفانو هنريكي" عند الدقيقتَيْن الـ6، والـ24 (تسبب في ركلتَيْ جزاء التعاون لاعبا الهلال "كاريلو" و"محمد كنو").

وقلص "كنو" عند الدقيقة الـ29 النتيجة لفريقه الهلال برأسية رائعة بعد استثماره عرضية زميله "بيريرا".

وأحرز نجم الأزرق سالم الدوسري هدف التعادل من خلال ركلة جزاء عند الدقيقة الـ45.

كما تصدى قائم التعاون لتسديدة "كاريلو" مع نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني انتفض الهلال، وحضر موسى ماريغا بالهدف الثالث إثر استثماره عرضية مثالية من حمد اليامي عند الدقيقة الـ47 بعد رأسية رائعة داخل شباك حارس التعاون "كاسيو".

كما تصدت عارضة الضيوف لتسديدة "ماريغا"، فيما أنقذ "المعيوف" مرماه من هدف التعديل بعد خطأ من قِبل محمد جحفلي عند الدقيقة الـ88.

وبتلك النتيجة بلغ الهلال المركز الرابع برصيد 30، وبقي التعاون في مناطق الخطر.

الهلال التعاون الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وسط أجواء ماطرة في الرياض.. الهلال يقلب الطاولة أمام التعاون
سبق

قلب فريق الهلال الأول لكرة القدم تأخُّره بهدفين أمام نظيره التعاون إلى فوز ثمين 3/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 2/ 2، وكان التعاون البادئ بالتسجيل من ركلتَي جزاء عن طريق "توامبا" و"لوفانو هنريكي" عند الدقيقتَيْن الـ6، والـ24 (تسبب في ركلتَيْ جزاء التعاون لاعبا الهلال "كاريلو" و"محمد كنو").

وقلص "كنو" عند الدقيقة الـ29 النتيجة لفريقه الهلال برأسية رائعة بعد استثماره عرضية زميله "بيريرا".

وأحرز نجم الأزرق سالم الدوسري هدف التعادل من خلال ركلة جزاء عند الدقيقة الـ45.

كما تصدى قائم التعاون لتسديدة "كاريلو" مع نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني انتفض الهلال، وحضر موسى ماريغا بالهدف الثالث إثر استثماره عرضية مثالية من حمد اليامي عند الدقيقة الـ47 بعد رأسية رائعة داخل شباك حارس التعاون "كاسيو".

كما تصدت عارضة الضيوف لتسديدة "ماريغا"، فيما أنقذ "المعيوف" مرماه من هدف التعديل بعد خطأ من قِبل محمد جحفلي عند الدقيقة الـ88.

وبتلك النتيجة بلغ الهلال المركز الرابع برصيد 30، وبقي التعاون في مناطق الخطر.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
10:27 PM

وسط أجواء ماطرة في الرياض.. الهلال يقلب الطاولة أمام التعاون

في ختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
6
2,074

قلب فريق الهلال الأول لكرة القدم تأخُّره بهدفين أمام نظيره التعاون إلى فوز ثمين 3/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 2/ 2، وكان التعاون البادئ بالتسجيل من ركلتَي جزاء عن طريق "توامبا" و"لوفانو هنريكي" عند الدقيقتَيْن الـ6، والـ24 (تسبب في ركلتَيْ جزاء التعاون لاعبا الهلال "كاريلو" و"محمد كنو").

وقلص "كنو" عند الدقيقة الـ29 النتيجة لفريقه الهلال برأسية رائعة بعد استثماره عرضية زميله "بيريرا".

وأحرز نجم الأزرق سالم الدوسري هدف التعادل من خلال ركلة جزاء عند الدقيقة الـ45.

كما تصدى قائم التعاون لتسديدة "كاريلو" مع نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني انتفض الهلال، وحضر موسى ماريغا بالهدف الثالث إثر استثماره عرضية مثالية من حمد اليامي عند الدقيقة الـ47 بعد رأسية رائعة داخل شباك حارس التعاون "كاسيو".

كما تصدت عارضة الضيوف لتسديدة "ماريغا"، فيما أنقذ "المعيوف" مرماه من هدف التعديل بعد خطأ من قِبل محمد جحفلي عند الدقيقة الـ88.

وبتلك النتيجة بلغ الهلال المركز الرابع برصيد 30، وبقي التعاون في مناطق الخطر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,461
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,793
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة