أمانة المدينة المنورة تعلن الجدول الزمني لانتخابات طوائف المهن ونوابهم

آخر موعد لتقديم أوراق المرشحين الخميس 15 ربيع الأخر

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة الجدول الزمني لمواعيد انتخاب رؤساء المهن ونوابهم لعدد من طوائف المهن والشروط الواجب توفرها لكل من يقدم نفسه للانتخاب رئيساً أو نائبًا للرئيس, وتحديد مواعيد استقبال أوراق المرشحين.

وحددت الأمانة توقيت موعد الانتخاب للمرشحين لطائفة مهنة بائعي الحطب والفحم يوم الأحد الموافق 18 /4/ 1441هـ وطائفة مهنة الصرافين يوم الاثنين الموافق 19 /4/ 1441هـ وطائفة مهنة المعدات الثقيلة يوم الثلاثاء 20 /4/ 1441هـ وطائفة مهنة محلات النيون يوم الأربعاء 21 /4/ 1441هـ , وطائفة مهنة ناسخي المفاتيح يوم الخميس 22 /4/ 1441هـ , فيما حددت موعد انتخاب المرشحين لطائفة محلات الدراجات النارية يوم الأحد الموافق 25 /4/ 1441هـ.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدنية المنورة للخدمات عبدالله بن محمد آل طالع أن آخر موعد لتقديم أوراق المرشحين لرئاسة المهن ونوابهم يوم الخميس 15 ربيع الأخر 1441هـ، مبيناً الاشتراطات المتعلقة بمن يرغب الترشح رئيسًا أو نائبًا للطائفة على أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون مشهودًا له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك وإرفاق صحيفة سوابق جنائية.

كما يشترط أن يقدم ما يثبت بأنه مقيم إقامة دائمة في المدينة المنورة (من العمدة) وممارساً للمهنة لمدة لا تقل عن سنة وإحضار ما يثبت ذلك من جهات حكومية (البلدية /التجارة) وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة وإحضار ما يثبت ذلك، ويكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة سارية المفعول وأن لا يزيد عمره عن خمسة وستين عاماً ولا يقل عن ثلاثين عاماً وأن لا يكون موظفاً وأن يكون لائقًا طبيًا وعدم توكيل الغير وأن يقدم ما يثبت خلوه من العيوب الصحية التي تعيق عمله (يرفق تقرير طبي) وأن يحضر معه ما يثبت خلوه من العيوب الصحية التي تعيق عمله مرفقاً تقريرًا طبيًا وأن يكون حاصلًا على ترخيص بمزاولة المهنة سارية المفعول، وإذا كان الناخب مريضًا فعليه أن يحضر ما يثبت ذلك من أحد المستشفيات وإذا كان الناخب لديه حالة أمنية فعليه أن يحضر ما يثبت ذلك وإن كان مسافرًا يلزم عليه إحضار ما يثبت ذلك وأن يحضر معه كافة الأوراق الثبوتية من صورة بطاقة الأحوال ورخصة محل سارية المفعول مع الأصول.

وأضاف آل طالع أن من مهام رئيس الطائفة ونائبه أن يكون لديه القدرة على تمثيل أفراد حرفته لدى الجهات الرسمية وأن يقوم بإبلاغ أي تعليمات توجه له من قبل الجهات الحكومية لأفراد حرفته وأن يكون لديه القدرة على مراقبة أفراد حرفته والإبلاغ عن من يلجأ إلى الخداع أو الغش من أصحاب الحرفة وأن يكون رقيبًا على أفراد حرفته حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من الأمانة أو من الجهات الرسمية الأخرى.