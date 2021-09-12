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"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 95 خلال الـ24 ساعة الماضية

أول حالة وفاة لطفلة بسبب كورونا في "تكساس"

تبلغ من العمر 4 سنوات وتُوفيت بعد يوم من إصابتها

تُوفيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في أثناء نومها بعد يومٍ واحدٍ فقط من إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "ذا صن"، أن مسؤولي الصحة في تكساس أكّدوا وفاة الطفلة التي تدعى "كالي كوك"؛ وقالوا إنها أول حالة لوفاة طفلة بسبب كورونا في تكساس.

وأشارت الصحيفة، وفقما نقلت "البيان"، إلى أن والدة كالي اعترفت أنها كانت ترفض أخذ التطعيم بلقاح كورونا، ولكن بعد تلك المأساة تنصح الجميع بأخذ اللقاح فوراً.

وأكّدت أن الأم وابنتها كانتا مصابتين بفيروس كورونا قبل وفاة الطفلة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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أول حالة وفاة لطفلة بسبب كورونا في "تكساس"
سبق

تُوفيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في أثناء نومها بعد يومٍ واحدٍ فقط من إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "ذا صن"، أن مسؤولي الصحة في تكساس أكّدوا وفاة الطفلة التي تدعى "كالي كوك"؛ وقالوا إنها أول حالة لوفاة طفلة بسبب كورونا في تكساس.

وأشارت الصحيفة، وفقما نقلت "البيان"، إلى أن والدة كالي اعترفت أنها كانت ترفض أخذ التطعيم بلقاح كورونا، ولكن بعد تلك المأساة تنصح الجميع بأخذ اللقاح فوراً.

وأكّدت أن الأم وابنتها كانتا مصابتين بفيروس كورونا قبل وفاة الطفلة.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
01:04 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
04:37 PM

أول حالة وفاة لطفلة بسبب كورونا في "تكساس"

تبلغ من العمر 4 سنوات وتُوفيت بعد يوم من إصابتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,874

تُوفيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في أثناء نومها بعد يومٍ واحدٍ فقط من إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "ذا صن"، أن مسؤولي الصحة في تكساس أكّدوا وفاة الطفلة التي تدعى "كالي كوك"؛ وقالوا إنها أول حالة لوفاة طفلة بسبب كورونا في تكساس.

وأشارت الصحيفة، وفقما نقلت "البيان"، إلى أن والدة كالي اعترفت أنها كانت ترفض أخذ التطعيم بلقاح كورونا، ولكن بعد تلك المأساة تنصح الجميع بأخذ اللقاح فوراً.

وأكّدت أن الأم وابنتها كانتا مصابتين بفيروس كورونا قبل وفاة الطفلة.

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