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"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث التجارة: استمرار فتح الأسواق والمحال مرهون بالتزامنا جميعًا

الفرق الرقابية مستمرة في جولاتها وضبط المخالفات في المنشآت التجارية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، أن استمرار فتح الأسواق والمحلات التجارية مرهون بالتزام الجميع بحماية المجتمع.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا: حتى تستمر الأسواق والمحلات التجارية مفتوحة، يجب علينا أن نكون ملتزمين وأن نعي حماية مجتمعنا بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نقوم بها.

وشدّد على أهمية المنشآت التجارية والقطاع الخاص باعتبارها خط الدفاع الأول أمام المجتمع في مواجهة هذا الفيروس، حيث اجتمع وزير التجارة ووزير الشؤون البلدية بالأمس مع أكثر من 370 من رجال الأعمال من ملاك الأسواق والمطاعم والمقاهي وغيرها، وتم التأكيد على الالتزام بالاحترازات وكل الضوابط والبروتوكولات الصحية لحماية مجتمعنا من هذا الفيروس.

وكشف "الحسين" أن الفرق الرقابية للوزارة مستمرة في جولاتها وضبط المخالفات "في كل ساعة الفرق الرقابية تضبط 10 مخالفات في المنشآت التجارية".

وأشار إلى ضبط ثلاثة آلاف منشأة أدخلت متسوقين دون أن تقيس لهم درجة الحرارة وضبطت أكثر من ألفي منشأة سمحت بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة وأكثر من 400 منشأة لم تلتزم بتوفير المطهرات والمعقمات .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث التجارة: استمرار فتح الأسواق والمحال مرهون بالتزامنا جميعًا
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، أن استمرار فتح الأسواق والمحلات التجارية مرهون بالتزام الجميع بحماية المجتمع.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا: حتى تستمر الأسواق والمحلات التجارية مفتوحة، يجب علينا أن نكون ملتزمين وأن نعي حماية مجتمعنا بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نقوم بها.

وشدّد على أهمية المنشآت التجارية والقطاع الخاص باعتبارها خط الدفاع الأول أمام المجتمع في مواجهة هذا الفيروس، حيث اجتمع وزير التجارة ووزير الشؤون البلدية بالأمس مع أكثر من 370 من رجال الأعمال من ملاك الأسواق والمطاعم والمقاهي وغيرها، وتم التأكيد على الالتزام بالاحترازات وكل الضوابط والبروتوكولات الصحية لحماية مجتمعنا من هذا الفيروس.

وكشف "الحسين" أن الفرق الرقابية للوزارة مستمرة في جولاتها وضبط المخالفات "في كل ساعة الفرق الرقابية تضبط 10 مخالفات في المنشآت التجارية".

وأشار إلى ضبط ثلاثة آلاف منشأة أدخلت متسوقين دون أن تقيس لهم درجة الحرارة وضبطت أكثر من ألفي منشأة سمحت بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة وأكثر من 400 منشأة لم تلتزم بتوفير المطهرات والمعقمات .

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
04:30 PM

متحدث التجارة: استمرار فتح الأسواق والمحال مرهون بالتزامنا جميعًا

الفرق الرقابية مستمرة في جولاتها وضبط المخالفات في المنشآت التجارية

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,708

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، أن استمرار فتح الأسواق والمحلات التجارية مرهون بالتزام الجميع بحماية المجتمع.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا: حتى تستمر الأسواق والمحلات التجارية مفتوحة، يجب علينا أن نكون ملتزمين وأن نعي حماية مجتمعنا بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نقوم بها.

وشدّد على أهمية المنشآت التجارية والقطاع الخاص باعتبارها خط الدفاع الأول أمام المجتمع في مواجهة هذا الفيروس، حيث اجتمع وزير التجارة ووزير الشؤون البلدية بالأمس مع أكثر من 370 من رجال الأعمال من ملاك الأسواق والمطاعم والمقاهي وغيرها، وتم التأكيد على الالتزام بالاحترازات وكل الضوابط والبروتوكولات الصحية لحماية مجتمعنا من هذا الفيروس.

وكشف "الحسين" أن الفرق الرقابية للوزارة مستمرة في جولاتها وضبط المخالفات "في كل ساعة الفرق الرقابية تضبط 10 مخالفات في المنشآت التجارية".

وأشار إلى ضبط ثلاثة آلاف منشأة أدخلت متسوقين دون أن تقيس لهم درجة الحرارة وضبطت أكثر من ألفي منشأة سمحت بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة وأكثر من 400 منشأة لم تلتزم بتوفير المطهرات والمعقمات .

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