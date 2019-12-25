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"طبيب عيون": هذه صورة مريض نظر للشمس أثناء الكسوف.. وهذا ما حدث له

حذّر من خطورة التعرض لأشعتها وقال: هناك نظارات صُنِعتْ خصيصاً لمشاهدة ذلك

في ظِل التحذيرات المستمرة التي تؤكد على خطورة النظر إلى الشمس أثناء عملية الكسوف، قال استشاري جراحة الشبكية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، الدكتور "عادل العقيلي" إن النظر لأشعة الشمس ولو لثوانٍ سيتسبّب في حرق مركز النظر.

ونشر "العقيلي" صورة قال إنها لمريض كان قد نَظر للشمس أثناء الكسوف. وأضاف: الحرق يطابق تماماً أشعة الشمس أثناء الكسوف الجزئي، والضرر للأسف دائم ولا يمكن علاجه.


وقال في رده على أحد متابعيه الراغبين مشاهدة ذلك، بأن هناك نظارات طبية صُنِعتْ خصيصاً لذلك.

استشاري جراحة الشبكية عادل العقيلي أشعة الشمس الكسوف الكسوف الجزئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طبيب عيون": هذه صورة مريض نظر للشمس أثناء الكسوف.. وهذا ما حدث له
سبق

في ظِل التحذيرات المستمرة التي تؤكد على خطورة النظر إلى الشمس أثناء عملية الكسوف، قال استشاري جراحة الشبكية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، الدكتور "عادل العقيلي" إن النظر لأشعة الشمس ولو لثوانٍ سيتسبّب في حرق مركز النظر.

ونشر "العقيلي" صورة قال إنها لمريض كان قد نَظر للشمس أثناء الكسوف. وأضاف: الحرق يطابق تماماً أشعة الشمس أثناء الكسوف الجزئي، والضرر للأسف دائم ولا يمكن علاجه.


وقال في رده على أحد متابعيه الراغبين مشاهدة ذلك، بأن هناك نظارات طبية صُنِعتْ خصيصاً لذلك.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
10:38 PM

"طبيب عيون": هذه صورة مريض نظر للشمس أثناء الكسوف.. وهذا ما حدث له

حذّر من خطورة التعرض لأشعتها وقال: هناك نظارات صُنِعتْ خصيصاً لمشاهدة ذلك

A A A
عمر السبيعي - الرياض
2
18,130

في ظِل التحذيرات المستمرة التي تؤكد على خطورة النظر إلى الشمس أثناء عملية الكسوف، قال استشاري جراحة الشبكية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، الدكتور "عادل العقيلي" إن النظر لأشعة الشمس ولو لثوانٍ سيتسبّب في حرق مركز النظر.

ونشر "العقيلي" صورة قال إنها لمريض كان قد نَظر للشمس أثناء الكسوف. وأضاف: الحرق يطابق تماماً أشعة الشمس أثناء الكسوف الجزئي، والضرر للأسف دائم ولا يمكن علاجه.


وقال في رده على أحد متابعيه الراغبين مشاهدة ذلك، بأن هناك نظارات طبية صُنِعتْ خصيصاً لذلك.

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