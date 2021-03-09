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"المقام الرفيع" تقيم مزادًا إلكترونيًّا لبيع 3 فرص عقارية إستثمارية قرب منى والحرم المكي

تقع الفرص بحي محبس الجن والعزيزية والنسيم بمكة.. وشروط الشراء عبر منصة المزاد

تعلن مؤسسة المقام الرفيع العقارية، وكيل البيع القضائي، بأمر من الدائرة الحادية عشرة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة، بيع 3 فرص عقارية جديدة بالقرب من منى والحرم المكي.

وتفصيلاً، تمثلت الفرصة العقارية الأولى في أرض تجارية استثمارية بحي محبس الجن بمكة المكرمة، تقع على طريق باصات النقل الجماعي المؤدي إلى الحرم مباشرة، وبواجهة طولها 116 مترًا، وتبعد عن الجمرات 950 مترًا، ومساحتها الإجمالية 16087.11م2. (المرة الثالثة).

والثانية هي مبنى تجاري استثماري، به 15 محلاً تجاريًّا، و6 مكاتب، وملعبان لكرة القدم، مقام على قطعتَي أرض متجاورتَين. والموقع يقع على 4 شوارع، منها شارع 52 مترًا بحي النسيم المعدل بمكة المكرمة، مساحته الإجمالية 4905.74 م2، مملوك بموجب صكين. (المرة الثالثة).

أما الفرصة الثالثة فهي عبارة عن عمارة ستة أدوار وملحق بحي العزيزية بمكة المكرمة على شارعين 15 مترًا، مساحتها 591.000 م2، ومؤجرة لهيئة حكومية بمبلغ 600 ألف ريال سنويًّا. (المرة الأولى).

وتقرر إقامة المزاد العلني إلكترونيًّا عبر موقع المزاد الإلكتروني (emazad.sa) ، وينتهي يوم الأحد بتاريخ 08/ 08/ 1442هـ، الموافق 21/ 03/ 2021م. فمن له الرغبة في الشراء أو المزايدة عليه الدخول على موقع المزاد الإلكتروني وفقًا للشروط الآتية:

1.تسجيل الدخول في موقع المزاد الإلكتروني (emazad.sa) ، ثم شحن المحفظة الإلكترونية على منصة المزاد الإلكتروني بمبلغ (12.000.000ريال) للعقار الأول، ومبلغ (1.000.000ريال) للعقار الثاني، ومبلغ (250.000 ريال) للعقار الثالث، عن طريق سداد، ثم يختار المزاد من المنصة، والدخول والمشاركة. ويتم إعادة كامل المبلغ المدفوع للمزايد في حال لم يرسُ عليه المزاد.

2.سيتم فتح المزايدة على العقار الثاني عبر المنصة لكل صك على حدة. مع العلم أن المبنى مقام على كلا الصكين. فمن يرغب في الشراء فعليه المزايدة على كلا الصكين.

3.المعاينة للعقار خلال فترة الإعلان.

4.سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة. وسيتم الإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.

5.يحق للورثة الدخول في المزاد، ولا يقبل طلب الشفعة.

6.يلتزم من يرسو عليه المزاد (المشتري) بتسديد كامل المبلغ خلال خمسة أيام عمل، وإذا تخلف عن ذلك يعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة، ويُلزم بما نقص من الثمن، وبمصروفات المزايدة. علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.5 % للمكتب المشرف على المزاد ولمنصة المزاد الإلكتروني.

وعبّرت شركة المقام الرفيع العقارية عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لعملائها.

ويمكن للراغبين التواصل عبر الوسائل الآتية: جوال 0555541006 ـ 0565541006، وعبر الموقع الإلكتروني almakamalrafeea.com، إضافة إلى الحساب الرسمي لمؤسسة المقام الرفيع العقارية على تويتر: ‏AlmakamAlrafea@. وللاطلاع على بروشور المزاد على الرابط https://q9r.us/8Yr0m

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"المقام الرفيع" تقيم مزادًا إلكترونيًّا لبيع 3 فرص عقارية إستثمارية قرب منى والحرم المكي
سبق

تعلن مؤسسة المقام الرفيع العقارية، وكيل البيع القضائي، بأمر من الدائرة الحادية عشرة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة، بيع 3 فرص عقارية جديدة بالقرب من منى والحرم المكي.

وتفصيلاً، تمثلت الفرصة العقارية الأولى في أرض تجارية استثمارية بحي محبس الجن بمكة المكرمة، تقع على طريق باصات النقل الجماعي المؤدي إلى الحرم مباشرة، وبواجهة طولها 116 مترًا، وتبعد عن الجمرات 950 مترًا، ومساحتها الإجمالية 16087.11م2. (المرة الثالثة).

والثانية هي مبنى تجاري استثماري، به 15 محلاً تجاريًّا، و6 مكاتب، وملعبان لكرة القدم، مقام على قطعتَي أرض متجاورتَين. والموقع يقع على 4 شوارع، منها شارع 52 مترًا بحي النسيم المعدل بمكة المكرمة، مساحته الإجمالية 4905.74 م2، مملوك بموجب صكين. (المرة الثالثة).

أما الفرصة الثالثة فهي عبارة عن عمارة ستة أدوار وملحق بحي العزيزية بمكة المكرمة على شارعين 15 مترًا، مساحتها 591.000 م2، ومؤجرة لهيئة حكومية بمبلغ 600 ألف ريال سنويًّا. (المرة الأولى).

وتقرر إقامة المزاد العلني إلكترونيًّا عبر موقع المزاد الإلكتروني (emazad.sa) ، وينتهي يوم الأحد بتاريخ 08/ 08/ 1442هـ، الموافق 21/ 03/ 2021م. فمن له الرغبة في الشراء أو المزايدة عليه الدخول على موقع المزاد الإلكتروني وفقًا للشروط الآتية:

1.تسجيل الدخول في موقع المزاد الإلكتروني (emazad.sa) ، ثم شحن المحفظة الإلكترونية على منصة المزاد الإلكتروني بمبلغ (12.000.000ريال) للعقار الأول، ومبلغ (1.000.000ريال) للعقار الثاني، ومبلغ (250.000 ريال) للعقار الثالث، عن طريق سداد، ثم يختار المزاد من المنصة، والدخول والمشاركة. ويتم إعادة كامل المبلغ المدفوع للمزايد في حال لم يرسُ عليه المزاد.

2.سيتم فتح المزايدة على العقار الثاني عبر المنصة لكل صك على حدة. مع العلم أن المبنى مقام على كلا الصكين. فمن يرغب في الشراء فعليه المزايدة على كلا الصكين.

3.المعاينة للعقار خلال فترة الإعلان.

4.سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة. وسيتم الإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.

5.يحق للورثة الدخول في المزاد، ولا يقبل طلب الشفعة.

6.يلتزم من يرسو عليه المزاد (المشتري) بتسديد كامل المبلغ خلال خمسة أيام عمل، وإذا تخلف عن ذلك يعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة، ويُلزم بما نقص من الثمن، وبمصروفات المزايدة. علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.5 % للمكتب المشرف على المزاد ولمنصة المزاد الإلكتروني.

وعبّرت شركة المقام الرفيع العقارية عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لعملائها.

ويمكن للراغبين التواصل عبر الوسائل الآتية: جوال 0555541006 ـ 0565541006، وعبر الموقع الإلكتروني almakamalrafeea.com، إضافة إلى الحساب الرسمي لمؤسسة المقام الرفيع العقارية على تويتر: ‏AlmakamAlrafea@. وللاطلاع على بروشور المزاد على الرابط https://q9r.us/8Yr0m

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
01:58 AM

"المقام الرفيع" تقيم مزادًا إلكترونيًّا لبيع 3 فرص عقارية إستثمارية قرب منى والحرم المكي

تقع الفرص بحي محبس الجن والعزيزية والنسيم بمكة.. وشروط الشراء عبر منصة المزاد

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هادي العصيمي - الرياض
0
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تعلن مؤسسة المقام الرفيع العقارية، وكيل البيع القضائي، بأمر من الدائرة الحادية عشرة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة، بيع 3 فرص عقارية جديدة بالقرب من منى والحرم المكي.

وتفصيلاً، تمثلت الفرصة العقارية الأولى في أرض تجارية استثمارية بحي محبس الجن بمكة المكرمة، تقع على طريق باصات النقل الجماعي المؤدي إلى الحرم مباشرة، وبواجهة طولها 116 مترًا، وتبعد عن الجمرات 950 مترًا، ومساحتها الإجمالية 16087.11م2. (المرة الثالثة).

والثانية هي مبنى تجاري استثماري، به 15 محلاً تجاريًّا، و6 مكاتب، وملعبان لكرة القدم، مقام على قطعتَي أرض متجاورتَين. والموقع يقع على 4 شوارع، منها شارع 52 مترًا بحي النسيم المعدل بمكة المكرمة، مساحته الإجمالية 4905.74 م2، مملوك بموجب صكين. (المرة الثالثة).

أما الفرصة الثالثة فهي عبارة عن عمارة ستة أدوار وملحق بحي العزيزية بمكة المكرمة على شارعين 15 مترًا، مساحتها 591.000 م2، ومؤجرة لهيئة حكومية بمبلغ 600 ألف ريال سنويًّا. (المرة الأولى).

وتقرر إقامة المزاد العلني إلكترونيًّا عبر موقع المزاد الإلكتروني (emazad.sa) ، وينتهي يوم الأحد بتاريخ 08/ 08/ 1442هـ، الموافق 21/ 03/ 2021م. فمن له الرغبة في الشراء أو المزايدة عليه الدخول على موقع المزاد الإلكتروني وفقًا للشروط الآتية:

1.تسجيل الدخول في موقع المزاد الإلكتروني (emazad.sa) ، ثم شحن المحفظة الإلكترونية على منصة المزاد الإلكتروني بمبلغ (12.000.000ريال) للعقار الأول، ومبلغ (1.000.000ريال) للعقار الثاني، ومبلغ (250.000 ريال) للعقار الثالث، عن طريق سداد، ثم يختار المزاد من المنصة، والدخول والمشاركة. ويتم إعادة كامل المبلغ المدفوع للمزايد في حال لم يرسُ عليه المزاد.

2.سيتم فتح المزايدة على العقار الثاني عبر المنصة لكل صك على حدة. مع العلم أن المبنى مقام على كلا الصكين. فمن يرغب في الشراء فعليه المزايدة على كلا الصكين.

3.المعاينة للعقار خلال فترة الإعلان.

4.سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة. وسيتم الإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.

5.يحق للورثة الدخول في المزاد، ولا يقبل طلب الشفعة.

6.يلتزم من يرسو عليه المزاد (المشتري) بتسديد كامل المبلغ خلال خمسة أيام عمل، وإذا تخلف عن ذلك يعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة، ويُلزم بما نقص من الثمن، وبمصروفات المزايدة. علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.5 % للمكتب المشرف على المزاد ولمنصة المزاد الإلكتروني.

وعبّرت شركة المقام الرفيع العقارية عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لعملائها.

ويمكن للراغبين التواصل عبر الوسائل الآتية: جوال 0555541006 ـ 0565541006، وعبر الموقع الإلكتروني almakamalrafeea.com، إضافة إلى الحساب الرسمي لمؤسسة المقام الرفيع العقارية على تويتر: ‏AlmakamAlrafea@. وللاطلاع على بروشور المزاد على الرابط https://q9r.us/8Yr0m

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