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جمهورية القمر ترحب بـ"إعلان الرياض"

أكدت أنه خطوة مهمة للحفاظ على اليمن

رحبت حكومة جمهورية القمر المتحدة بالاتفاق الموقع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقالت في بيان لها اليوم: إن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة للحفاظ على كامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو الانقسام والتفكك.

وأشادت حكومة القمر المتحدة بدور المملكة العربية السعودية المهم والمقدر في رعاية الاتفاق، ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض.

جمهورية القمر المتحدة اتفاق الرياض الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ أخبار العالم

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جمهورية القمر ترحب بـ"إعلان الرياض"
سبق

رحبت حكومة جمهورية القمر المتحدة بالاتفاق الموقع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقالت في بيان لها اليوم: إن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة للحفاظ على كامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو الانقسام والتفكك.

وأشادت حكومة القمر المتحدة بدور المملكة العربية السعودية المهم والمقدر في رعاية الاتفاق، ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
02:26 PM

جمهورية القمر ترحب بـ"إعلان الرياض"

أكدت أنه خطوة مهمة للحفاظ على اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحبت حكومة جمهورية القمر المتحدة بالاتفاق الموقع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقالت في بيان لها اليوم: إن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة للحفاظ على كامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو الانقسام والتفكك.

وأشادت حكومة القمر المتحدة بدور المملكة العربية السعودية المهم والمقدر في رعاية الاتفاق، ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض.

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