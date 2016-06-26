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شخصيات أسترالية: نؤيد قرار المملكة بشأن الحج بعد تحورات كورونا

خلال برقيات تلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

نوه عدد من القيادات الإسلامية في القارة الأسترالية بالدور الإسلامي الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية في حماية ورعاية المسلمين في البقاع الإسلامية مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال ما صدر عن قصر الحج لهذا العام 1442هـ وذلك بعد ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال برقيات تلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. حيث نوه رئيس الاتحاد الفدرالي بأستراليا الدكتور راتب محمد علي جنيد، لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تحديد عدد الحجاج لهذا العام 1442هـ وذلك لعدم تمكن العالم من القضاء على جائحة كورونا ووجوهها المتجددة.

من جانبه قال المفتي الوطني العام للقارة الأسترالية الشيخ عبد القدوس محمد الأزهري: نتقدم بالتأييد والدعم الكامل للقرار، منوهاً باهتمام حكومة المملكة بالمسلمين ورعاية وحماية مقدساتهم، مؤكداً الوقوف التام بدعم ومساندة المملكة حكومةً وشعباً.

وختموا برقياتهم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، أن يجزيهم الله خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية، وأن يزيد المملكة العربية السعودية توفيقاً وتسديداً للقيام بمسؤوليتها على أكمل وجه في خدمة الحرمين الشريفين.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد الحج المشاعر المقدسة موسم الحج وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شخصيات أسترالية: نؤيد قرار المملكة بشأن الحج بعد تحورات كورونا
سبق

نوه عدد من القيادات الإسلامية في القارة الأسترالية بالدور الإسلامي الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية في حماية ورعاية المسلمين في البقاع الإسلامية مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال ما صدر عن قصر الحج لهذا العام 1442هـ وذلك بعد ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال برقيات تلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. حيث نوه رئيس الاتحاد الفدرالي بأستراليا الدكتور راتب محمد علي جنيد، لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تحديد عدد الحجاج لهذا العام 1442هـ وذلك لعدم تمكن العالم من القضاء على جائحة كورونا ووجوهها المتجددة.

من جانبه قال المفتي الوطني العام للقارة الأسترالية الشيخ عبد القدوس محمد الأزهري: نتقدم بالتأييد والدعم الكامل للقرار، منوهاً باهتمام حكومة المملكة بالمسلمين ورعاية وحماية مقدساتهم، مؤكداً الوقوف التام بدعم ومساندة المملكة حكومةً وشعباً.

وختموا برقياتهم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، أن يجزيهم الله خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية، وأن يزيد المملكة العربية السعودية توفيقاً وتسديداً للقيام بمسؤوليتها على أكمل وجه في خدمة الحرمين الشريفين.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
01:31 AM

شخصيات أسترالية: نؤيد قرار المملكة بشأن الحج بعد تحورات كورونا

خلال برقيات تلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,145

نوه عدد من القيادات الإسلامية في القارة الأسترالية بالدور الإسلامي الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية في حماية ورعاية المسلمين في البقاع الإسلامية مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال ما صدر عن قصر الحج لهذا العام 1442هـ وذلك بعد ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال برقيات تلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. حيث نوه رئيس الاتحاد الفدرالي بأستراليا الدكتور راتب محمد علي جنيد، لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تحديد عدد الحجاج لهذا العام 1442هـ وذلك لعدم تمكن العالم من القضاء على جائحة كورونا ووجوهها المتجددة.

من جانبه قال المفتي الوطني العام للقارة الأسترالية الشيخ عبد القدوس محمد الأزهري: نتقدم بالتأييد والدعم الكامل للقرار، منوهاً باهتمام حكومة المملكة بالمسلمين ورعاية وحماية مقدساتهم، مؤكداً الوقوف التام بدعم ومساندة المملكة حكومةً وشعباً.

وختموا برقياتهم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، أن يجزيهم الله خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية، وأن يزيد المملكة العربية السعودية توفيقاً وتسديداً للقيام بمسؤوليتها على أكمل وجه في خدمة الحرمين الشريفين.

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