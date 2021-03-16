شاهد .. حملة مشتركة بالأفلاج لمنع التجمعات بالحدائق والمطاعم

للتأكد من تطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا

قامت حملة مشتركة من بلدية الأفلاج والدوريات الأمنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة بجولة ميدانية على الحدائق العامة لمنع التجمعات، والتأكد من تطبيق المطاعم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت الجولة التي قامت بها الحملة المشتركة حديقة منتزه سحاب وحديقة الملك سلمان وحديقة التوباد وتم التنويه على الموجودين بها بالمغادرة وإغلاق الإضاءة بالحدائق كما قامت الحملة بالوقوف على الأماكن العامة التي تشهد وجود الشباب ومطالبتهم بمغادرة الموقع ومنع التجمعات.

كما تم الوقوف على عددٍ من المطاعم والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتقيد بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية والأمانة أخيرًا بهذا الشأن.