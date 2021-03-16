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شاهد .. حملة مشتركة بالأفلاج لمنع التجمعات بالحدائق والمطاعم

للتأكد من تطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا

قامت حملة مشتركة من بلدية الأفلاج والدوريات الأمنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة بجولة ميدانية على الحدائق العامة لمنع التجمعات، والتأكد من تطبيق المطاعم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت الجولة التي قامت بها الحملة المشتركة حديقة منتزه سحاب وحديقة الملك سلمان وحديقة التوباد وتم التنويه على الموجودين بها بالمغادرة وإغلاق الإضاءة بالحدائق كما قامت الحملة بالوقوف على الأماكن العامة التي تشهد وجود الشباب ومطالبتهم بمغادرة الموقع ومنع التجمعات.

كما تم الوقوف على عددٍ من المطاعم والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتقيد بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية والأمانة أخيرًا بهذا الشأن.

الأفلاج بلدية الأفلاج الدوريات الأمنية قوة المهمات والواجبات الخاصة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. حملة مشتركة بالأفلاج لمنع التجمعات بالحدائق والمطاعم
سبق

قامت حملة مشتركة من بلدية الأفلاج والدوريات الأمنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة بجولة ميدانية على الحدائق العامة لمنع التجمعات، والتأكد من تطبيق المطاعم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت الجولة التي قامت بها الحملة المشتركة حديقة منتزه سحاب وحديقة الملك سلمان وحديقة التوباد وتم التنويه على الموجودين بها بالمغادرة وإغلاق الإضاءة بالحدائق كما قامت الحملة بالوقوف على الأماكن العامة التي تشهد وجود الشباب ومطالبتهم بمغادرة الموقع ومنع التجمعات.

كما تم الوقوف على عددٍ من المطاعم والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتقيد بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية والأمانة أخيرًا بهذا الشأن.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:25 AM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:32 AM

شاهد .. حملة مشتركة بالأفلاج لمنع التجمعات بالحدائق والمطاعم

للتأكد من تطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
3
3,531

قامت حملة مشتركة من بلدية الأفلاج والدوريات الأمنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة بجولة ميدانية على الحدائق العامة لمنع التجمعات، والتأكد من تطبيق المطاعم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت الجولة التي قامت بها الحملة المشتركة حديقة منتزه سحاب وحديقة الملك سلمان وحديقة التوباد وتم التنويه على الموجودين بها بالمغادرة وإغلاق الإضاءة بالحدائق كما قامت الحملة بالوقوف على الأماكن العامة التي تشهد وجود الشباب ومطالبتهم بمغادرة الموقع ومنع التجمعات.

كما تم الوقوف على عددٍ من المطاعم والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتقيد بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية والأمانة أخيرًا بهذا الشأن.

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