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لهذا السبب مستشفى بمكة يوقف تحويل الأطفال المرضى إلى خارج المنطقة

افتتاح قسم يُعدُّ الأول والأحدث من نوعه على مستوى مكة المكرمة

افتتح الرئيس التنفيذي بتجمع مكة المكرمة، الصحي الدكتور ديلشد علي عباس، قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أمس الخميس.

ويعد القسم هو الأول والأحدث من نوعه على مستوى مكة المكرمة، وسيسهم في خدمة المرضى من عمر شهر حتى 14 سنة، وسيساعد في تقليل قوائم الانتظار، أو تحويل بعض الحالات خارج المنطقة، وتقليل المضاعفات الناتجة من تأخير تشخيص الحالة.

وتم خلال الافتتاح الاطلاع على أبرز وأحدث التقنيات المستخدمة في العلاج؛ إذ استعرض نائب مدير مستشفى الولادة والأطفال استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، الدكتور علي الشمراني، أبرز الخدمات التي تقدمها عيادات المناظير، وأهم التقنيات المستحدثة في إزالة الأجسام الخطرة، إضافة إلى أنواع الحالات التي يستقبلها القسم، مشيرًا إلى وجود أربع عيادات يعمل فيها نخبة من الاستشاريين في الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتواء القسم على غرف للتخدير العام والوعي.

وأوضح المدير الطبي، الدكتور عطية الزهراني، أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة يعد من أبرز الصروح الطبية على مستوى المنطقة، لافتًا إلى أن المستشفى هو المقدِّم الرئيسي للخدمات الصحية المتخصصة في مجال "الأطفال"؛ إذ يقدم خدمات تكاملية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتميزين.

من جهة أخرى، ثمَّن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور هلال المالكي، الدعم اللامحدود الذي تحظى به ولادة مكة في الحرص على تقديم أفضل الطرق العلاجية للوصول إلى النتائج الطبية المرجوة، في ظل وجود كادر طبي متميز ذي خبرة عالية، وعلى أعلى مستوى من الجودة تماشيًا مع سياسة وزارة الصحة.

مستشفى الولادة والأطفال مكة المكرمة التجمع الصحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لهذا السبب مستشفى بمكة يوقف تحويل الأطفال المرضى إلى خارج المنطقة
سبق

افتتح الرئيس التنفيذي بتجمع مكة المكرمة، الصحي الدكتور ديلشد علي عباس، قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أمس الخميس.

ويعد القسم هو الأول والأحدث من نوعه على مستوى مكة المكرمة، وسيسهم في خدمة المرضى من عمر شهر حتى 14 سنة، وسيساعد في تقليل قوائم الانتظار، أو تحويل بعض الحالات خارج المنطقة، وتقليل المضاعفات الناتجة من تأخير تشخيص الحالة.

وتم خلال الافتتاح الاطلاع على أبرز وأحدث التقنيات المستخدمة في العلاج؛ إذ استعرض نائب مدير مستشفى الولادة والأطفال استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، الدكتور علي الشمراني، أبرز الخدمات التي تقدمها عيادات المناظير، وأهم التقنيات المستحدثة في إزالة الأجسام الخطرة، إضافة إلى أنواع الحالات التي يستقبلها القسم، مشيرًا إلى وجود أربع عيادات يعمل فيها نخبة من الاستشاريين في الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتواء القسم على غرف للتخدير العام والوعي.

وأوضح المدير الطبي، الدكتور عطية الزهراني، أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة يعد من أبرز الصروح الطبية على مستوى المنطقة، لافتًا إلى أن المستشفى هو المقدِّم الرئيسي للخدمات الصحية المتخصصة في مجال "الأطفال"؛ إذ يقدم خدمات تكاملية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتميزين.

من جهة أخرى، ثمَّن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور هلال المالكي، الدعم اللامحدود الذي تحظى به ولادة مكة في الحرص على تقديم أفضل الطرق العلاجية للوصول إلى النتائج الطبية المرجوة، في ظل وجود كادر طبي متميز ذي خبرة عالية، وعلى أعلى مستوى من الجودة تماشيًا مع سياسة وزارة الصحة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
10:15 PM

لهذا السبب مستشفى بمكة يوقف تحويل الأطفال المرضى إلى خارج المنطقة

افتتاح قسم يُعدُّ الأول والأحدث من نوعه على مستوى مكة المكرمة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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افتتح الرئيس التنفيذي بتجمع مكة المكرمة، الصحي الدكتور ديلشد علي عباس، قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أمس الخميس.

ويعد القسم هو الأول والأحدث من نوعه على مستوى مكة المكرمة، وسيسهم في خدمة المرضى من عمر شهر حتى 14 سنة، وسيساعد في تقليل قوائم الانتظار، أو تحويل بعض الحالات خارج المنطقة، وتقليل المضاعفات الناتجة من تأخير تشخيص الحالة.

وتم خلال الافتتاح الاطلاع على أبرز وأحدث التقنيات المستخدمة في العلاج؛ إذ استعرض نائب مدير مستشفى الولادة والأطفال استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، الدكتور علي الشمراني، أبرز الخدمات التي تقدمها عيادات المناظير، وأهم التقنيات المستحدثة في إزالة الأجسام الخطرة، إضافة إلى أنواع الحالات التي يستقبلها القسم، مشيرًا إلى وجود أربع عيادات يعمل فيها نخبة من الاستشاريين في الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتواء القسم على غرف للتخدير العام والوعي.

وأوضح المدير الطبي، الدكتور عطية الزهراني، أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة يعد من أبرز الصروح الطبية على مستوى المنطقة، لافتًا إلى أن المستشفى هو المقدِّم الرئيسي للخدمات الصحية المتخصصة في مجال "الأطفال"؛ إذ يقدم خدمات تكاملية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتميزين.

من جهة أخرى، ثمَّن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور هلال المالكي، الدعم اللامحدود الذي تحظى به ولادة مكة في الحرص على تقديم أفضل الطرق العلاجية للوصول إلى النتائج الطبية المرجوة، في ظل وجود كادر طبي متميز ذي خبرة عالية، وعلى أعلى مستوى من الجودة تماشيًا مع سياسة وزارة الصحة.

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