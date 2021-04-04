النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرضي" يغلق مستودعاً مخالفاً ويرصد تشوهات بصرية في بارق

حذر من التهاون في الإجراءات الوقائية والاحترازية

أغلق رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، مستودعاً للمياه مخالفاً للاشتراطات الصحية والوقائية، وذلك من خلال جولة ميدانية قام بها صباح اليوم على المحالّ التجارية برفقة رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري.

وشملت جولته مراكز التسوق التجارية والمستودعات الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من تواريخ الإنتاج للمواد الغذائية؛ تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وحذّر "المرضي"، ملاك المراكز من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأشار إلى زيادة المحاسبين في مراكز التسوق لمنع حدوث ازدحام في الساعتين الأخيرة ما قبل الإفطار، وأغلق مستودعاً للمياه مخالفاً للاشتراطات الصحية والوقائية.

كما شملت الجولة بعض المحالّ المهنية والمكاتب الهندسية وتم رصد بعض المخالفات الوقائية، وكذلك مخالفات للتشوه البصري وجه بمعالجتها فوراً، وحث المراقبين على مواصلة تكثيف الجولات الرقابية صباحاً ومساء ورصد جميع المخالفات وتطبيق الأنظمة واللوائح حيالها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"المرضي" يغلق مستودعاً مخالفاً ويرصد تشوهات بصرية في بارق
سبق

أغلق رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، مستودعاً للمياه مخالفاً للاشتراطات الصحية والوقائية، وذلك من خلال جولة ميدانية قام بها صباح اليوم على المحالّ التجارية برفقة رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري.

وشملت جولته مراكز التسوق التجارية والمستودعات الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من تواريخ الإنتاج للمواد الغذائية؛ تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وحذّر "المرضي"، ملاك المراكز من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأشار إلى زيادة المحاسبين في مراكز التسوق لمنع حدوث ازدحام في الساعتين الأخيرة ما قبل الإفطار، وأغلق مستودعاً للمياه مخالفاً للاشتراطات الصحية والوقائية.

كما شملت الجولة بعض المحالّ المهنية والمكاتب الهندسية وتم رصد بعض المخالفات الوقائية، وكذلك مخالفات للتشوه البصري وجه بمعالجتها فوراً، وحث المراقبين على مواصلة تكثيف الجولات الرقابية صباحاً ومساء ورصد جميع المخالفات وتطبيق الأنظمة واللوائح حيالها.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
07:31 PM

"المرضي" يغلق مستودعاً مخالفاً ويرصد تشوهات بصرية في بارق

حذر من التهاون في الإجراءات الوقائية والاحترازية

A A A
عبدالعزيز الشهري - بارق
1
1,313

أغلق رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، مستودعاً للمياه مخالفاً للاشتراطات الصحية والوقائية، وذلك من خلال جولة ميدانية قام بها صباح اليوم على المحالّ التجارية برفقة رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري.

وشملت جولته مراكز التسوق التجارية والمستودعات الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من تواريخ الإنتاج للمواد الغذائية؛ تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وحذّر "المرضي"، ملاك المراكز من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأشار إلى زيادة المحاسبين في مراكز التسوق لمنع حدوث ازدحام في الساعتين الأخيرة ما قبل الإفطار، وأغلق مستودعاً للمياه مخالفاً للاشتراطات الصحية والوقائية.

كما شملت الجولة بعض المحالّ المهنية والمكاتب الهندسية وتم رصد بعض المخالفات الوقائية، وكذلك مخالفات للتشوه البصري وجه بمعالجتها فوراً، وحث المراقبين على مواصلة تكثيف الجولات الرقابية صباحاً ومساء ورصد جميع المخالفات وتطبيق الأنظمة واللوائح حيالها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,852
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,828
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,981
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,119

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة