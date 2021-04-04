"المرضي" يغلق مستودعاً مخالفاً ويرصد تشوهات بصرية في بارق

حذر من التهاون في الإجراءات الوقائية والاحترازية

أغلق رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، مستودعاً للمياه مخالفاً للاشتراطات الصحية والوقائية، وذلك من خلال جولة ميدانية قام بها صباح اليوم على المحالّ التجارية برفقة رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري.

وشملت جولته مراكز التسوق التجارية والمستودعات الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من تواريخ الإنتاج للمواد الغذائية؛ تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وحذّر "المرضي"، ملاك المراكز من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأشار إلى زيادة المحاسبين في مراكز التسوق لمنع حدوث ازدحام في الساعتين الأخيرة ما قبل الإفطار، وأغلق مستودعاً للمياه مخالفاً للاشتراطات الصحية والوقائية.

كما شملت الجولة بعض المحالّ المهنية والمكاتب الهندسية وتم رصد بعض المخالفات الوقائية، وكذلك مخالفات للتشوه البصري وجه بمعالجتها فوراً، وحث المراقبين على مواصلة تكثيف الجولات الرقابية صباحاً ومساء ورصد جميع المخالفات وتطبيق الأنظمة واللوائح حيالها.