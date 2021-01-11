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في ظروف غامضة.. اختفاء "ناصر" منذ 5 أيام بالباحة وأسرته تناشد

خاله: لم يسبق له التغيب ولا يعاني أمراضاً.. حاولنا التواصل وجوّاله مغلق

ناشدت أسرة شاب فُقد في ظروفٍ غامضة، منذ 5 أيام بمنطقة الباحة، الجهات الرسمية والتطوعية والأهالي تكثيف البحث عنه.

وقال لـ"سبق" علي الغامدي، خال المفقود: "فقدنا ابننا ناصر محمد -17 عاماً- منذ الخميس الماضي في مدينة الباحة، وحاولنا التواصل معه إلا أن جوّاله مغلق، علماً أنه لم يسبق له التغيب ولا يعاني أي أمراض، ولله الحمد".

وأضاف: "تم التبليغ والتعميم عنه وبدأ البحث في المنطقة وشاركت جمعية ساعد مشكورين، ولكن لم نجد له أثراً"، مبيناً أنه يقود سيارة من نوع كورولا رمادية اللون وتحمل اللوحة رقم "د ط ق 1138" ويرتدي بنطلون "جينز" و"فانلة" زرقاء.

وتابع: نأمل مَن يعرف عن ابننا شيئاً أو يشاهده من قرّاء "سبق" التواصل معنا على الرقم (0555995982)، أو إبلاغ الجهات الأمنية.

منطقة الباحة المفقود علي الغامدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ظروف غامضة.. اختفاء "ناصر" منذ 5 أيام بالباحة وأسرته تناشد
سبق

ناشدت أسرة شاب فُقد في ظروفٍ غامضة، منذ 5 أيام بمنطقة الباحة، الجهات الرسمية والتطوعية والأهالي تكثيف البحث عنه.

وقال لـ"سبق" علي الغامدي، خال المفقود: "فقدنا ابننا ناصر محمد -17 عاماً- منذ الخميس الماضي في مدينة الباحة، وحاولنا التواصل معه إلا أن جوّاله مغلق، علماً أنه لم يسبق له التغيب ولا يعاني أي أمراض، ولله الحمد".

وأضاف: "تم التبليغ والتعميم عنه وبدأ البحث في المنطقة وشاركت جمعية ساعد مشكورين، ولكن لم نجد له أثراً"، مبيناً أنه يقود سيارة من نوع كورولا رمادية اللون وتحمل اللوحة رقم "د ط ق 1138" ويرتدي بنطلون "جينز" و"فانلة" زرقاء.

وتابع: نأمل مَن يعرف عن ابننا شيئاً أو يشاهده من قرّاء "سبق" التواصل معنا على الرقم (0555995982)، أو إبلاغ الجهات الأمنية.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
11:35 AM

في ظروف غامضة.. اختفاء "ناصر" منذ 5 أيام بالباحة وأسرته تناشد

خاله: لم يسبق له التغيب ولا يعاني أمراضاً.. حاولنا التواصل وجوّاله مغلق

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
4,327

ناشدت أسرة شاب فُقد في ظروفٍ غامضة، منذ 5 أيام بمنطقة الباحة، الجهات الرسمية والتطوعية والأهالي تكثيف البحث عنه.

وقال لـ"سبق" علي الغامدي، خال المفقود: "فقدنا ابننا ناصر محمد -17 عاماً- منذ الخميس الماضي في مدينة الباحة، وحاولنا التواصل معه إلا أن جوّاله مغلق، علماً أنه لم يسبق له التغيب ولا يعاني أي أمراض، ولله الحمد".

وأضاف: "تم التبليغ والتعميم عنه وبدأ البحث في المنطقة وشاركت جمعية ساعد مشكورين، ولكن لم نجد له أثراً"، مبيناً أنه يقود سيارة من نوع كورولا رمادية اللون وتحمل اللوحة رقم "د ط ق 1138" ويرتدي بنطلون "جينز" و"فانلة" زرقاء.

وتابع: نأمل مَن يعرف عن ابننا شيئاً أو يشاهده من قرّاء "سبق" التواصل معنا على الرقم (0555995982)، أو إبلاغ الجهات الأمنية.

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