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متوفى دماغيًّا ينقذ حياة 4 مرضى في السعودية والإمارات

أنقذ رجل (50 عامًا) متوفى دماغيًّا، حياة أربعة مرضى في السعودية والإمارات؛ وذلك بتبرعه بأعضائه؛ حيث تم نقل القلب إلى السعودية، وفيها تم زراعة بقية الأعضاء في مرضى مختلفين في أبو ظبي ودبي.

وأجريت ثاني عملية من نوعها للتبرع بالأعضاء في مدينة العين، بالتعاون مع المركز السعوي لزراعة الأعضاء، وتم استئصال القلب والكبد والكليتين من المريض المتوفى بعد التأكد من وفاته الدماغية.

وتم التبرع بالأعضاء بعد موافقة ذوي المتوفى الذين أبدوا تفهمًا كبيرًا للأبعاد الإنسانية لعمليات التبرع بالأعضاء.

استغرقت عملية استئصال الأعضاء نحو 4 ساعات؛ حيث كان المريض قد أدخل إلى المستشفى في الإمارات في شهر يناير 2021؛ إثر إصابته بجلطة دماغية حادة.

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متوفى دماغيًّا ينقذ حياة 4 مرضى في السعودية والإمارات
سبق

أنقذ رجل (50 عامًا) متوفى دماغيًّا، حياة أربعة مرضى في السعودية والإمارات؛ وذلك بتبرعه بأعضائه؛ حيث تم نقل القلب إلى السعودية، وفيها تم زراعة بقية الأعضاء في مرضى مختلفين في أبو ظبي ودبي.

وأجريت ثاني عملية من نوعها للتبرع بالأعضاء في مدينة العين، بالتعاون مع المركز السعوي لزراعة الأعضاء، وتم استئصال القلب والكبد والكليتين من المريض المتوفى بعد التأكد من وفاته الدماغية.

وتم التبرع بالأعضاء بعد موافقة ذوي المتوفى الذين أبدوا تفهمًا كبيرًا للأبعاد الإنسانية لعمليات التبرع بالأعضاء.

استغرقت عملية استئصال الأعضاء نحو 4 ساعات؛ حيث كان المريض قد أدخل إلى المستشفى في الإمارات في شهر يناير 2021؛ إثر إصابته بجلطة دماغية حادة.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
08:29 AM

متوفى دماغيًّا ينقذ حياة 4 مرضى في السعودية والإمارات

A A A
خالد علي - الرياض
0
6,012

أنقذ رجل (50 عامًا) متوفى دماغيًّا، حياة أربعة مرضى في السعودية والإمارات؛ وذلك بتبرعه بأعضائه؛ حيث تم نقل القلب إلى السعودية، وفيها تم زراعة بقية الأعضاء في مرضى مختلفين في أبو ظبي ودبي.

وأجريت ثاني عملية من نوعها للتبرع بالأعضاء في مدينة العين، بالتعاون مع المركز السعوي لزراعة الأعضاء، وتم استئصال القلب والكبد والكليتين من المريض المتوفى بعد التأكد من وفاته الدماغية.

وتم التبرع بالأعضاء بعد موافقة ذوي المتوفى الذين أبدوا تفهمًا كبيرًا للأبعاد الإنسانية لعمليات التبرع بالأعضاء.

استغرقت عملية استئصال الأعضاء نحو 4 ساعات؛ حيث كان المريض قد أدخل إلى المستشفى في الإمارات في شهر يناير 2021؛ إثر إصابته بجلطة دماغية حادة.

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