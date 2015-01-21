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"القدر المغلي" يُثير الغضب .. طفل يدخل المستشفى على أنغام الشيلات!

نوع من التحدّي انتشر أخيراً وُصف بـ "الهياط" وسط مطالب بمعاقبة المخالفين

أثارت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي غضب السعوديين من تحدّي "القدر المغلي"، الذي يقوم فيه المشاركون من كل الأعمار بحمله بيدهم بعد أن يغلي الماء أو الحليب تحت نار بدرجة حرارة عالية جداً.

وطالب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة إيقاف هذا النوع من التحدّي الذي يؤدي إلى تعرُّض المشاركين لآثار حرق وتعنيف للنفس وصفوه بـ "الهياط" المؤذي لمجرد محاولة إثبات الشجاعة.

وعرض أحد المشاركين في التحدّي مقطعاً أُجبر فيه طفل على حمل إناءٍ مغلي بيده على أنغام الشيلات والذي أدّى إلى دخوله المستشفى وعلاجه من أثر الحرق الذي تعرّض له.

وينتظر أن تتدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي ترصد هذه التجاوزات لحماية الأطفال من التعنيف وإحالة المصوّرين إلى الجهات المختصة وفقاً للأنظمة السعودية لحماية الطفل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القدر المغلي" يُثير الغضب .. طفل يدخل المستشفى على أنغام الشيلات!
سبق

أثارت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي غضب السعوديين من تحدّي "القدر المغلي"، الذي يقوم فيه المشاركون من كل الأعمار بحمله بيدهم بعد أن يغلي الماء أو الحليب تحت نار بدرجة حرارة عالية جداً.

وطالب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة إيقاف هذا النوع من التحدّي الذي يؤدي إلى تعرُّض المشاركين لآثار حرق وتعنيف للنفس وصفوه بـ "الهياط" المؤذي لمجرد محاولة إثبات الشجاعة.

وعرض أحد المشاركين في التحدّي مقطعاً أُجبر فيه طفل على حمل إناءٍ مغلي بيده على أنغام الشيلات والذي أدّى إلى دخوله المستشفى وعلاجه من أثر الحرق الذي تعرّض له.

وينتظر أن تتدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي ترصد هذه التجاوزات لحماية الأطفال من التعنيف وإحالة المصوّرين إلى الجهات المختصة وفقاً للأنظمة السعودية لحماية الطفل.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
12:38 PM

"القدر المغلي" يُثير الغضب .. طفل يدخل المستشفى على أنغام الشيلات!

نوع من التحدّي انتشر أخيراً وُصف بـ "الهياط" وسط مطالب بمعاقبة المخالفين

A A A
خالد علي - الرياض
13
8,277

أثارت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي غضب السعوديين من تحدّي "القدر المغلي"، الذي يقوم فيه المشاركون من كل الأعمار بحمله بيدهم بعد أن يغلي الماء أو الحليب تحت نار بدرجة حرارة عالية جداً.

وطالب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة إيقاف هذا النوع من التحدّي الذي يؤدي إلى تعرُّض المشاركين لآثار حرق وتعنيف للنفس وصفوه بـ "الهياط" المؤذي لمجرد محاولة إثبات الشجاعة.

وعرض أحد المشاركين في التحدّي مقطعاً أُجبر فيه طفل على حمل إناءٍ مغلي بيده على أنغام الشيلات والذي أدّى إلى دخوله المستشفى وعلاجه من أثر الحرق الذي تعرّض له.

وينتظر أن تتدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي ترصد هذه التجاوزات لحماية الأطفال من التعنيف وإحالة المصوّرين إلى الجهات المختصة وفقاً للأنظمة السعودية لحماية الطفل.

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