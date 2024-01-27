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"صحة حائل" تنفذ 785 جولة رقابية خلال ديسمبر الماضي

رصدت خلالها 83 مخالفة

نفذت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام، خلال شهر ديسمبر من عام 2021م، 785 جولة رقابية عامة، ورصدت خلالها 83 مخالفة؛ حيث شملت الجولات عددًا من المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية؛ وذلك للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وتفصيلًا: زارت إدارة الالتزام بصحة حائل 543 صيدلية أهلية، و133 زيارة لمجمعات صحية خاصة، وكذلك عدد 12 زيارة للمستشفيات الحكومية والخاصة، و7 مختبرات، و7 محلات للنظارات، و8 مراكز علاج طبيعي.

ورصدت فرق الالتزام خلال تلك الجولات 83 مخالفة؛ حيث أُحيلت 13 مخالفة منها إلى لجنة مخالفات مزاولي المهن، و44 مخالفة إلى لجنة النظر بمخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و25 مخالفة عدم ارتداء الكمام، بينما أُحيلت مخالفة واحدة إلى النيابة العامة.

من جهته أكّد مساعد المدير العام للالتزام بصحة حائل، الأخصائي صالح بن سعود الشمري، أن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري؛ موضحًا أن إدارة الالتزام مستمرة في أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

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"صحة حائل" تنفذ 785 جولة رقابية خلال ديسمبر الماضي
سبق

نفذت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام، خلال شهر ديسمبر من عام 2021م، 785 جولة رقابية عامة، ورصدت خلالها 83 مخالفة؛ حيث شملت الجولات عددًا من المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية؛ وذلك للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وتفصيلًا: زارت إدارة الالتزام بصحة حائل 543 صيدلية أهلية، و133 زيارة لمجمعات صحية خاصة، وكذلك عدد 12 زيارة للمستشفيات الحكومية والخاصة، و7 مختبرات، و7 محلات للنظارات، و8 مراكز علاج طبيعي.

ورصدت فرق الالتزام خلال تلك الجولات 83 مخالفة؛ حيث أُحيلت 13 مخالفة منها إلى لجنة مخالفات مزاولي المهن، و44 مخالفة إلى لجنة النظر بمخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و25 مخالفة عدم ارتداء الكمام، بينما أُحيلت مخالفة واحدة إلى النيابة العامة.

من جهته أكّد مساعد المدير العام للالتزام بصحة حائل، الأخصائي صالح بن سعود الشمري، أن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري؛ موضحًا أن إدارة الالتزام مستمرة في أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
04:49 PM

"صحة حائل" تنفذ 785 جولة رقابية خلال ديسمبر الماضي

رصدت خلالها 83 مخالفة

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منصور الشلاقي - حائل
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نفذت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام، خلال شهر ديسمبر من عام 2021م، 785 جولة رقابية عامة، ورصدت خلالها 83 مخالفة؛ حيث شملت الجولات عددًا من المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية؛ وذلك للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وتفصيلًا: زارت إدارة الالتزام بصحة حائل 543 صيدلية أهلية، و133 زيارة لمجمعات صحية خاصة، وكذلك عدد 12 زيارة للمستشفيات الحكومية والخاصة، و7 مختبرات، و7 محلات للنظارات، و8 مراكز علاج طبيعي.

ورصدت فرق الالتزام خلال تلك الجولات 83 مخالفة؛ حيث أُحيلت 13 مخالفة منها إلى لجنة مخالفات مزاولي المهن، و44 مخالفة إلى لجنة النظر بمخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و25 مخالفة عدم ارتداء الكمام، بينما أُحيلت مخالفة واحدة إلى النيابة العامة.

من جهته أكّد مساعد المدير العام للالتزام بصحة حائل، الأخصائي صالح بن سعود الشمري، أن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري؛ موضحًا أن إدارة الالتزام مستمرة في أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

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