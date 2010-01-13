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"الأمن البيئي" يوقف 4 مواطنين لارتكابهم مخالفات رعي بحائل وتبوك

"المالكي" يدعو للإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة والحياة الفطرية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي أربعة مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي "268" متنًا من الإبل و"499" رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقتي حائل وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا "المالكي" الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن البيئي" يوقف 4 مواطنين لارتكابهم مخالفات رعي بحائل وتبوك
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي أربعة مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي "268" متنًا من الإبل و"499" رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقتي حائل وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا "المالكي" الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
05:38 PM

"الأمن البيئي" يوقف 4 مواطنين لارتكابهم مخالفات رعي بحائل وتبوك

"المالكي" يدعو للإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة والحياة الفطرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي أربعة مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي "268" متنًا من الإبل و"499" رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقتي حائل وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا "المالكي" الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

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