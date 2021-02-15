شاهد.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ 34 ألف جولة رقابية في أسبوعين

عالجت 1282تراخيًا في تطبيق البروتوكولات الصحية بالمساجد فوراً

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 21.506جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال الأسبوع الثاني، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال أسبوعين 34,722جولة رقابية، إنفاذًا لتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة ممثلة بوكالتها لشؤون المساجد اليوم الاثنين الثالث من شهر رجب لعام 1442هــ، لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع الثاني منذ بدء تنفيذ تعميم معالي الوزير "آل الشيخ" القاضي بتكثيف الجولات الرقابية بمساجد المملكة تزامناً مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت خلال الأسبوع الثالث 303 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد، حسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1282 مسجداً بالمناطق تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.

ونوهت الوزارة، في ختام بيانها، بتعاون المصلين ومنسوبي المساجد في معالجة جوانب القصور والتي تؤكد حرص الجميع على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله والتي تعد من الأولويات وتطبيق الاحترازات ضرورة وواجب شرعي ووطني يعمل الجميع على تحقيقه.