"الأرصاد": أتربة مثارة على عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أتربة مثارة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: البرك والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أتربة مثارة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: البرك والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أتربة مثارة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: البرك والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.