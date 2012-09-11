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برعاية "محمد بن سلمان".. اتحاد الهجن يختتم فعاليات مهرجان ولي العهد السبت المقبل

"عبدالعزيز بن تركي" يشيد باهتمام القيادة بالرياضة عامة والهجن بصفة خاصة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظِّم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يوم السبت القادم الموافق ١٦ محرم ١٤٤١، ١٥ سبتمبر ٢٠١٩م، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.

ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد – حفظه الله - على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الحكيمة بمختلف القطاعات في الدولة. مشيرًا إلى أن هذا يؤكد العناية والاهتمام البالغَين اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام، ورياضة الهجن بصفة خاصة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

يُشار إلى أنه تم تخصيص جوائز مالية للمهرجان في نسخته الثانية، بلغت قيمتها الإجمالية ٥٢ مليون ريال سعودي، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من مُلاك الهجن المحلية والعربية الدولية.

ويهدف مهرجان ولي العهد للهجن إلى تأصيل تراث الإبل، وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية "محمد بن سلمان".. اتحاد الهجن يختتم فعاليات مهرجان ولي العهد السبت المقبل
سبق

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظِّم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يوم السبت القادم الموافق ١٦ محرم ١٤٤١، ١٥ سبتمبر ٢٠١٩م، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.

ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد – حفظه الله - على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الحكيمة بمختلف القطاعات في الدولة. مشيرًا إلى أن هذا يؤكد العناية والاهتمام البالغَين اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام، ورياضة الهجن بصفة خاصة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

يُشار إلى أنه تم تخصيص جوائز مالية للمهرجان في نسخته الثانية، بلغت قيمتها الإجمالية ٥٢ مليون ريال سعودي، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من مُلاك الهجن المحلية والعربية الدولية.

ويهدف مهرجان ولي العهد للهجن إلى تأصيل تراث الإبل، وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
11:20 PM

برعاية "محمد بن سلمان".. اتحاد الهجن يختتم فعاليات مهرجان ولي العهد السبت المقبل

"عبدالعزيز بن تركي" يشيد باهتمام القيادة بالرياضة عامة والهجن بصفة خاصة

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متعب البقمي - الطائف
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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظِّم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يوم السبت القادم الموافق ١٦ محرم ١٤٤١، ١٥ سبتمبر ٢٠١٩م، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.

ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد – حفظه الله - على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الحكيمة بمختلف القطاعات في الدولة. مشيرًا إلى أن هذا يؤكد العناية والاهتمام البالغَين اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام، ورياضة الهجن بصفة خاصة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

يُشار إلى أنه تم تخصيص جوائز مالية للمهرجان في نسخته الثانية، بلغت قيمتها الإجمالية ٥٢ مليون ريال سعودي، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من مُلاك الهجن المحلية والعربية الدولية.

ويهدف مهرجان ولي العهد للهجن إلى تأصيل تراث الإبل، وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

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