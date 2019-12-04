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وزير الصحة ينبه وينصح: رصدنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام.. التطعيم ضروري

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة رصد الوزارة لزيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام بقرابة ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: ‏أنصح بتطعيم الإنفلونزا، ‏فهو يحمي من الإصابة بمشيئة الله بنسبة ٦٠٪. ويحمي من الإصابة الشديدة بنسبة ٨٠٪.

وأضاف: ‏يمكن الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجاناً وبدون موعد، وللإجابة على أي استفسارات بالإمكان الاتصال على ٩٣٧.

وزير الصحة الإنفلونزا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة ينبه وينصح: رصدنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام.. التطعيم ضروري
سبق

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة رصد الوزارة لزيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام بقرابة ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: ‏أنصح بتطعيم الإنفلونزا، ‏فهو يحمي من الإصابة بمشيئة الله بنسبة ٦٠٪. ويحمي من الإصابة الشديدة بنسبة ٨٠٪.

وأضاف: ‏يمكن الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجاناً وبدون موعد، وللإجابة على أي استفسارات بالإمكان الاتصال على ٩٣٧.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
07:49 PM

وزير الصحة ينبه وينصح: رصدنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام.. التطعيم ضروري

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,020

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة رصد الوزارة لزيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام بقرابة ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: ‏أنصح بتطعيم الإنفلونزا، ‏فهو يحمي من الإصابة بمشيئة الله بنسبة ٦٠٪. ويحمي من الإصابة الشديدة بنسبة ٨٠٪.

وأضاف: ‏يمكن الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجاناً وبدون موعد، وللإجابة على أي استفسارات بالإمكان الاتصال على ٩٣٧.

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