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"الحقيل" يثمِّن موافقة مجلس الوزارة على تعديل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

تتيح الجمع بين المراحل في مدينة واحدة

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وقال الوزير الحقيل في تصريح صحفي: "إن قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والقاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، يأتي في إطار الدعم المستمر والاهتمام المتواصل بقطاع الإسكان، كما يسهم في تحفيز مُلاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم، وزيادة المعروض العقاري، وتحفيز تطوير الأراضي الأكثر اكتمالاً للخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات النظام، وبما ينعكس إيجابًا على المواطنين، وعلى القطاع بشكل عام". مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الذي تحقق خلال الأعوام الماضية إثر تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في عدد من المدن، ودور ذلك في نمو حركة التطوير، وتعزيز المعروض العقاري.

ويتضمن تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء تحديد ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق، أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة، والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُطبَّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع. كما أعلن البرنامج مؤخرًا توسُّعه في عدد من المدن، منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك، وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقيل" يثمِّن موافقة مجلس الوزارة على تعديل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
سبق

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وقال الوزير الحقيل في تصريح صحفي: "إن قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والقاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، يأتي في إطار الدعم المستمر والاهتمام المتواصل بقطاع الإسكان، كما يسهم في تحفيز مُلاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم، وزيادة المعروض العقاري، وتحفيز تطوير الأراضي الأكثر اكتمالاً للخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات النظام، وبما ينعكس إيجابًا على المواطنين، وعلى القطاع بشكل عام". مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الذي تحقق خلال الأعوام الماضية إثر تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في عدد من المدن، ودور ذلك في نمو حركة التطوير، وتعزيز المعروض العقاري.

ويتضمن تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء تحديد ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق، أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة، والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُطبَّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع. كما أعلن البرنامج مؤخرًا توسُّعه في عدد من المدن، منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك، وغيرها.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
01:49 AM

"الحقيل" يثمِّن موافقة مجلس الوزارة على تعديل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

تتيح الجمع بين المراحل في مدينة واحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وقال الوزير الحقيل في تصريح صحفي: "إن قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والقاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، يأتي في إطار الدعم المستمر والاهتمام المتواصل بقطاع الإسكان، كما يسهم في تحفيز مُلاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم، وزيادة المعروض العقاري، وتحفيز تطوير الأراضي الأكثر اكتمالاً للخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات النظام، وبما ينعكس إيجابًا على المواطنين، وعلى القطاع بشكل عام". مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الذي تحقق خلال الأعوام الماضية إثر تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في عدد من المدن، ودور ذلك في نمو حركة التطوير، وتعزيز المعروض العقاري.

ويتضمن تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء تحديد ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق، أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة، والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُطبَّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع. كما أعلن البرنامج مؤخرًا توسُّعه في عدد من المدن، منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك، وغيرها.

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