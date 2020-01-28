تغادر الاتحاد الأوروبي الجمعة.. بريطانيا تسرع بمنح تأشيراتها لهؤلاء فقط

جونسون: نرحّب بالعقول الأكثر موهبة في العالم

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين: إن بلاده ستشرع الشهر القادم في إصدار تأشيرات سريعة للعلماء والباحثين المتميزين فور انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة "رويترز".

وتغادر بريطانيا الاتحاد يوم الجمعة القادم، لتنهي سنوات من الجدل بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستصبح أفضل أم أسوأ بعيدًا عن التكتل الأوروبي، وتبدأ مسار إعادة تعريف اقتصادها وأولوياتها المحلية ومكانتها العالمية.

وقال جونسون في بيان للإعلان عن المخطط الجديد: "بينما نغادر الاتحاد الأوروبي، أريد توجيه رسالة بأن المملكة المتحدة ترحّب بالعقول الأكثر موهبة في العالم، ومستعدة لدعمها في تحويل أفكارها إلى واقع".

وسيستطيع العلماء والباحثون بدءًا من 20 فبراير، تسريع طلبات الحصول على تأشيرة دخول إذا حصلوا على توصية واحدة من إحدى أربع جهات محلية؛ ولكن يكون هناك حد أقصى لعدد تأشيرات "المواهب العالمية".

والتغييرات التي أُعلنت يوم الاثنين، سَبَق التنويه عنها خلال حملة الانتخابات في أواخر 2019، وستحل بديلة لنظام مماثل يطبق في الغالب على مواطنين من غير الاتحاد الأوروبي، ويبلغ حده الأقصى 2000 تأشيرة سنويًّا.